ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Байер»Интрига жива. Чего ждать от нового сезона Бундеслиги? Кайо БорральоБорральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96 Янник СиннерГрандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • 08:35
    • Изидор успешно прошел медосмотр в «Сандерленде»
  • 00:19
    • Карацев разгромил Полманса и пробился в финал квалификации US Open
  • 00:01
    • «Митьюлланд» и «Слован» сыграли вничью, «Янг Бойз» вырвал победу у «Галатасарая»
    Все новости спорта

    Потаповой не составит труда выйти в полуфинал?

    Потапова — Богдан. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч, Кливленд, 22 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анастасия Потапова
    Прогноз и ставки на Потапова — Богдан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова и румынка Ана Богдан встретятся в четвертьфинале турнира в Кливленде. Матч пройдёт 22 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Потапова

    Перед стартом турнира серии Большого шлема — US Open, Анастасия Потапова проводит генеральную репетицию на соревнованиях в Кливленде. Российская теннисистка уже вышла в четвертьфинал розыгрыша.

    Во втором круге соревнований Потапова нанесла поражение датчанке Кларе Таусон (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час и 8 минут игрового времени.

    В матче второго круга WTA-250 Кливленд Потапова пять раз ошиблась на подаче и выиграла шесть тай-брейков.

    Прогнозы на теннис

    Анастасия Потапова поднялась на одну строчку вверх в рейтинге WTA и занимает теперь 43 место.

    Богдан

    Ана Богдан одержала четвёртую победу подряд и все в рамках турнира в Кливленде. Во втором круге соревнований теннисистка из Румынии выиграла у бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:3).

  • Грандиозный скандал в теннисе. Синнер попался на допинге, но избежал дисквалификации
  • Репутация Янника Синнера и ATP почти уничтожена
  • Вчера

    • До этого Богдан добилась успеха в противостоянии с канадкой Лейлой Фернандес (1:6, 7:6, 6:2).

    В квалификации турнира румынская спортсменка оказалась сильнее американки Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:1).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ана Богдан занимает 103 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Анастасия Потапова более опытная спортсменка, в отличии от её соперницы Аны Богдан. Мы уверены в победе российской теннисистки. Ставим на то, что Потапова выйдет в полуфинал турнира WTA Кливленд.

    Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-3) с коэффициентом 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.24
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рахимова — Хон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пюник — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Млада Болеслав — Пакш
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Легия — Дрита
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рус — Кесслер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Карацев — Бу
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Паневежис — ТНС
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бранн — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч РФШ — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Омония — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Хартс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мольде — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЛАСК — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Потапова — Богдан. Ставка (к. 1.84) и прогноз на матч, Кливленд, 22 августа 2024 года . Ставка и прогноз на матч Потапова — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры