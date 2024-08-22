Потапова
Перед стартом турнира серии Большого шлема — US Open, Анастасия Потапова проводит генеральную репетицию на соревнованиях в Кливленде. Российская теннисистка уже вышла в четвертьфинал розыгрыша.
Во втором круге соревнований Потапова нанесла поражение датчанке Кларе Таусон (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час и 8 минут игрового времени.
В матче второго круга WTA-250 Кливленд Потапова пять раз ошиблась на подаче и выиграла шесть тай-брейков.
Анастасия Потапова поднялась на одну строчку вверх в рейтинге WTA и занимает теперь 43 место.
Богдан
Ана Богдан одержала четвёртую победу подряд и все в рамках турнира в Кливленде. Во втором круге соревнований теннисистка из Румынии выиграла у бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:3).
До этого Богдан добилась успеха в противостоянии с канадкой Лейлой Фернандес (1:6, 7:6, 6:2).
В квалификации турнира румынская спортсменка оказалась сильнее американки Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:1).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ана Богдан занимает 103 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Анастасия Потапова более опытная спортсменка, в отличии от её соперницы Аны Богдан. Мы уверены в победе российской теннисистки. Ставим на то, что Потапова выйдет в полуфинал турнира WTA Кливленд.
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Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-3) с коэффициентом 1.84.