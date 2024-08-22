Россиянка Анастасия Потапова и румынка Ана Богдан встретятся в четвертьфинале турнира в Кливленде. Матч пройдёт 22 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Потапова — Богдан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Потапова

Перед стартом турнира серии Большого шлема — US Open, Анастасия Потапова проводит генеральную репетицию на соревнованиях в Кливленде. Российская теннисистка уже вышла в четвертьфинал розыгрыша.

Во втором круге соревнований Потапова нанесла поражение датчанке Кларе Таусон (6:2, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час и 8 минут игрового времени.

В матче второго круга WTA-250 Кливленд Потапова пять раз ошиблась на подаче и выиграла шесть тай-брейков.

Прогнозы на теннис

Анастасия Потапова поднялась на одну строчку вверх в рейтинге WTA и занимает теперь 43 место.

Богдан

Ана Богдан одержала четвёртую победу подряд и все в рамках турнира в Кливленде. Во втором круге соревнований теннисистка из Румынии выиграла у бельгийки Грет Миннен (7:6, 6:3).

До этого Богдан добилась успеха в противостоянии с канадкой Лейлой Фернандес (1:6, 7:6, 6:2).

В квалификации турнира румынская спортсменка оказалась сильнее американки Шелби Роджерс (7:6, 4:6, 6:1).

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Ана Богдан занимает 103 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Потапову в этом матче можно поставить за 1.61, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Анастасия Потапова более опытная спортсменка, в отличии от её соперницы Аны Богдан. Мы уверены в победе российской теннисистки. Ставим на то, что Потапова выйдет в полуфинал турнира WTA Кливленд.

Рекомендуемая ставка: Победа Потаповой с форой (-3) с коэффициентом 1.84.