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    Сможет ли Кудерметова взять реванш у Карле?

    Карле — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Монтеррее 20 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карле — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против аргентинки Марии Лурдес Карле в первом круге турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 20 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Карле — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карле

    Мария на прошлой неделе уступила тайваньской теннисистке Лян Эньшо (6:1, 6:7, 2:6) на старте турнира в колумбийской Барранкилье.

    Для аргентинки это был первый за пять месяцев матч на харде. При этом стоит отметить, что она порой неплохо играет не только на грунте, но и на твердом покрытии.

    В первой половине сезона Карле прошла квалификацию на «тысячнике» в Майами, а также выиграла не менее двух матчей на турнирах в мексиканских Ирапуато и Пуэрто-Вальярте.

    Прогнозы на теннис

    Но все-таки лучшим результатом 24-летней Карле в 2024-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Мадриде. К этому турниру мы еще вернемся.

    Кудерметова

    Вероника тем временем по итогам первой половины сезона выпала за пределы топ-40.

    Эту неделю российская теннисистка начала в статусе 42-й ракетки мира.

    Кудерметова проведет первый матч после поражения от чешки Барборы Крейчиковой на старте Уимблдона.

    В конце июля Кудерметова планировала сыграть на Олимпиаде, но в итоге МОК не допустил ее к участию в турнире.

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    В начале сезона Вероника провела на харде 12 матчей — одержала всего лишь четыре победы и потерпела восемь поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карле в этом матче можно поставить за 2.60, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: Вероника прекрасно знакома с возможностями аргентинской теннисистки. Весной Карле выиграла у россиянки в Мадриде со счетом 6:4, 6:4.

    С учетом всех проблем Кудерметовой в этом году вообще нет уверенности в том, что она возьмет реванш в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Карле — Кудерметова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Монтеррее 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Карле — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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