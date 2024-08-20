Карле
Мария на прошлой неделе уступила тайваньской теннисистке Лян Эньшо (6:1, 6:7, 2:6) на старте турнира в колумбийской Барранкилье.
Для аргентинки это был первый за пять месяцев матч на харде. При этом стоит отметить, что она порой неплохо играет не только на грунте, но и на твердом покрытии.
В первой половине сезона Карле прошла квалификацию на «тысячнике» в Майами, а также выиграла не менее двух матчей на турнирах в мексиканских Ирапуато и Пуэрто-Вальярте.
Но все-таки лучшим результатом 24-летней Карле в 2024-м пока остается выход в третий круг «тысячника» в Мадриде. К этому турниру мы еще вернемся.
Кудерметова
Вероника тем временем по итогам первой половины сезона выпала за пределы топ-40.
Эту неделю российская теннисистка начала в статусе 42-й ракетки мира.
Кудерметова проведет первый матч после поражения от чешки Барборы Крейчиковой на старте Уимблдона.
В конце июля Кудерметова планировала сыграть на Олимпиаде, но в итоге МОК не допустил ее к участию в турнире.
В начале сезона Вероника провела на харде 12 матчей — одержала всего лишь четыре победы и потерпела восемь поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карле в этом матче можно поставить за 2.60, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: Вероника прекрасно знакома с возможностями аргентинской теннисистки. Весной Карле выиграла у россиянки в Мадриде со счетом 6:4, 6:4.
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С учетом всех проблем Кудерметовой в этом году вообще нет уверенности в том, что она возьмет реванш в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.