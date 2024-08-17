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    Арина Соболенко шагнёт в полуфинал «Мастерса»?

    Соболенко — Самсонова. Ставка (к. 1.82) и прогноз на матч, Цинциннати, 17 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Самсонова
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 17 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 17 Августа 2024 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 20:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Соболенко

    Арина Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2). Теннисистки на корте провели 1 час и 34 минуты игрового времени. Беларуска пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла четыре тай-брейка.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Арина Соболенко считается главным претендентом на победу вместе с полячкой Игой Свентек.

    Белорусская теннисистка успешно стартовала на «тысячнике» в Цинциннати. Во втором круге Арина Соболенко победила итальянку Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).

    Прогнозы на теннис

    Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.

    Самсонова

    2 часа и 2 минуты игрового времени потребовалось Людмиле Самсоновой, чтобы обыграть в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Элину Аванесян из Армении (4:6, 6:0, 6:3).

  • Мирра Андреева и Соболенко вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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    • Людмила Самсонова два раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче, и пять раз
    выиграла на тай-брейке.

    Во втором круге WTA Цинциннати российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1).

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    Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.38.

    Прогноз: Арина Соболенко должна побеждать в этом матче и выходить в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-4) с коэффициентом 1.82.

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    Соболенко — Самсонова: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на теннис. Арина Соболенко шагнёт в полуфинал «Мастерса»?
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