Беларуска Арина Соболенко и россиянка Людмила Самсонова встретятся в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати. Матч пройдёт 17 августа, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Самсонова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2). Теннисистки на корте провели 1 час и 34 минуты игрового времени. Беларуска пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла четыре тай-брейка.

На «Мастерсе» в Цинциннати Арина Соболенко считается главным претендентом на победу вместе с полячкой Игой Свентек.

Белорусская теннисистка успешно стартовала на «тысячнике» в Цинциннати. Во втором круге Арина Соболенко победила итальянку Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).

Прогнозы на теннис

Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.

Самсонова

2 часа и 2 минуты игрового времени потребовалось Людмиле Самсоновой, чтобы обыграть в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Элину Аванесян из Армении (4:6, 6:0, 6:3).

Людмила Самсонова два раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче, и пять раз

выиграла на тай-брейке.

Во втором круге WTA Цинциннати российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1).

Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: Арина Соболенко должна побеждать в этом матче и выходить в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-4) с коэффициентом 1.82.