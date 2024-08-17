Арина Соболенко
Людмила Самсонова
Соболенко
Арина Соболенко взяла вверх над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (7:5, 6:2). Теннисистки на корте провели 1 час и 34 минуты игрового времени. Беларуска пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла четыре тай-брейка.
На «Мастерсе» в Цинциннати Арина Соболенко считается главным претендентом на победу вместе с полячкой Игой Свентек.
Белорусская теннисистка успешно стартовала на «тысячнике» в Цинциннати. Во втором круге Арина Соболенко победила итальянку Элизабетт Коччиаретто (6:3,6:4).
Арина Соболенко занимает 3 место в рейтинге WTA.
Самсонова
2 часа и 2 минуты игрового времени потребовалось Людмиле Самсоновой, чтобы обыграть в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати Элину Аванесян из Армении (4:6, 6:0, 6:3).
Людмила Самсонова два раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче, и пять раз
выиграла на тай-брейке.
Во втором круге WTA Цинциннати российская теннисистка выиграла у полячки Магды Линетт (7:6, 6:1).
Людмила Самсонова в рейтинге WTA занимает 17 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 3.38.
Прогноз: Арина Соболенко должна побеждать в этом матче и выходить в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати.
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Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-4) с коэффициентом 1.82.