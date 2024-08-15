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    Хачанов возьмет реванш у Зверева?

    Зверев — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2024 года

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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Александра Зверева во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 15 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 18:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Зверев

    Как и в Монреале, Саша оказался в числе сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе в крупнейшем городе Квебека немецкий теннисист дошел до четвертьфинала. Это явно не тот результат, на который он рассчитывал.

    Зверев начал с разгромной победы над австралийцем Джорданом Томпсоном, потом выиграл у Хольгера Руне, а в 1/4-й его остановил Себастьян Корда (6:7, 6:1, 4:6).

    Но также стоит отметить, что Зверев на восьмом подряд турнире выиграл не менее двух матчей.

    Прогнозы на теннис

    Саша выигрывал «тысячник» в Цинциннати в 2021 году, а в 2023-м он дошел здесь до полуфинала.

    Хачанов

    Карен тем временем начал турнир с разгромной победы над Франсиско Серундоло — 6:0, 6:3.

    Для Хачанова это уже четвертая в этом сезоне победа над аргентинским теннисистом. При этом он ведет 6-0 в личных встречах с Франсиско.

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    • Но если в предыдущих встречах была борьба, то на этот раз россиянин просто не заметил своего соперника.

    Хачанову очень помогли ошибки Серундоло, благодаря которым он реализовал пять брейк-пойнтов.

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    Это был, пожалуй, лучший матч Хачанова за последние как минимум три месяца, которые получились, мягко говоря, не самым успешными.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Хачанова букмекеры предлагают за 3.88.

    Прогноз: весной Карен проиграл Саше на «тысячнике» в Майами со счетом 1:6, 4:6. Вполне вероятно, что по приблизительно такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Уровень все-таки чуть-чуть разный.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 24,5 за 1.92.

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    Зверев — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов возьмет реванш у Зверева?
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