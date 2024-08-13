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    Калинина сможет справиться с именитой теннисисткой?

    Возняцки — Калинина. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Возняцки — Калинина
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    Ангелина Калинина
    Датчанка Каролин Возняцки и украинка Ангелина Калинина встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Возняцки — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 13 Августа 2024 года

    Каролина Возняцки

  • Дания
    •  Каролина Возняцки 18:00 Ангелина Калинина

    Ангелина Калинина

  • Украина
    •

    Каролин Возняцки

    Действительно большие успехи Возняцки далеко позади, а сейчас не очень понятно, что Каролин хочет, вернувшись в очередной раз в тур.

    Говорить о том, что датчанка выглядит совсем статисткой среди всех остальных участниц тура не стоит, но и действительно конкурентный теннис она демонстрирует полтора матча на каждом турнире.

    На недавнем «Уимблдоне» Каролин смогла пройти аж три круга, что для её возраста считается уже хорошим достижением.

    На старте турнира в Цинциннати у Каролин есть весьма неплохие шансы продвинуться как минимум во второй круг соревнований.

    Ангелина Калинина

    Не хочется наговаривать на Калинину, однако её игра последние сезоны идет по нисходящей, а не по восходящей.

    Прогнозы на теннис

    Травмы вроде как постепенно начали отпускать украинку, однако до оптимальных своих кондиций ей ещё очень далеко.

    На последнем приведённом турнире в Праге были какие-то позитивные нотки, но в итоге Ангелина попросту отдала почти выигранный матч польке Френх.

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    Хочется верить, что на североамериканской синтетике она ещё может заявить о себе во весь голос.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Возняцки — 1.50, победа Калининой — 2.61.

    Прогноз: Возняцки выглядит более реальной претенденткой на победу

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.75

    Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этой встрече не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04

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    Возняцки — Калинина: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Калинина сможет справиться с именитой теннисисткой?
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