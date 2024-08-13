Датчанка Каролин Возняцки и украинка Ангелина Калинина встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Возняцки — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Каролин Возняцки

Действительно большие успехи Возняцки далеко позади, а сейчас не очень понятно, что Каролин хочет, вернувшись в очередной раз в тур.

Говорить о том, что датчанка выглядит совсем статисткой среди всех остальных участниц тура не стоит, но и действительно конкурентный теннис она демонстрирует полтора матча на каждом турнире.

На недавнем «Уимблдоне» Каролин смогла пройти аж три круга, что для её возраста считается уже хорошим достижением.

На старте турнира в Цинциннати у Каролин есть весьма неплохие шансы продвинуться как минимум во второй круг соревнований.

Ангелина Калинина

Не хочется наговаривать на Калинину, однако её игра последние сезоны идет по нисходящей, а не по восходящей.

Прогнозы на теннис

Травмы вроде как постепенно начали отпускать украинку, однако до оптимальных своих кондиций ей ещё очень далеко.

На последнем приведённом турнире в Праге были какие-то позитивные нотки, но в итоге Ангелина попросту отдала почти выигранный матч польке Френх.

Хочется верить, что на североамериканской синтетике она ещё может заявить о себе во весь голос.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Возняцки — 1.50, победа Калининой — 2.61.

Прогноз: Возняцки выглядит более реальной претенденткой на победу

Ставка: Ф1 (-3) за 1.75

Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этой встрече не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04