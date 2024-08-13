Каролина Возняцки
Ангелина Калинина
Каролин Возняцки
Действительно большие успехи Возняцки далеко позади, а сейчас не очень понятно, что Каролин хочет, вернувшись в очередной раз в тур.
Говорить о том, что датчанка выглядит совсем статисткой среди всех остальных участниц тура не стоит, но и действительно конкурентный теннис она демонстрирует полтора матча на каждом турнире.
На недавнем «Уимблдоне» Каролин смогла пройти аж три круга, что для её возраста считается уже хорошим достижением.
На старте турнира в Цинциннати у Каролин есть весьма неплохие шансы продвинуться как минимум во второй круг соревнований.
Ангелина Калинина
Не хочется наговаривать на Калинину, однако её игра последние сезоны идет по нисходящей, а не по восходящей.
Травмы вроде как постепенно начали отпускать украинку, однако до оптимальных своих кондиций ей ещё очень далеко.
На последнем приведённом турнире в Праге были какие-то позитивные нотки, но в итоге Ангелина попросту отдала почти выигранный матч польке Френх.
Хочется верить, что на североамериканской синтетике она ещё может заявить о себе во весь голос.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в датчанку в этом поединке: победа Возняцки — 1.50, победа Калининой — 2.61.
Прогноз: Возняцки выглядит более реальной претенденткой на победу
- 2.10Рублев — Попырин: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 1.94Шнайдер — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.76Фернандес — Юань: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-3) за 1.75
Альтернативный прогноз: Упорной борьбы в этой встрече не получится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 3.04