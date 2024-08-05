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    Анисимова возьмет реванш за поражение в Вашингтоне?

    Долхайд — Анисимова. Ставка (к. 1.72) и прогноз на матч в Торонто 05 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Долхайд — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Две Американки Кэролайн Долхайд и Аманда Анисимова встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Долхайд — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кэролайн Долхайд

    Результаты Долхайд по этому сезону незаслуженно остаются незамеченными, поскольку есть куда более элитный дивизион спортсменок, за которым идет куда более пристальная слежка.

    Американка заметно выросла в уровне демонстрируемого тенниса, поэтому за этим наблюдать становится все интереснее.

    На последнем турнире в Вашингтоне она смогла добраться до полуфинала, где в непримиримой борьбе уступила испанке Бадосе.

    Игра против соотечественницы Анисимовой не претендует на легкую прогулку. Тем более по котировкам букмекером именно Кэролайн видится андердогом предстоящего поединка.

    Аманда Анисимова

    Вынужденный перерыв в карьере Анисимовой в прошлом году не сильно пошёл ей на пользу, н она предпринимает определенные шаги, чтобы перезапустить свою карьеру.

    Прогнозы на теннис

    При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.

    Последний старт в Вашингтоне для Аманды получился более, чем удачным, поскольку через квалификацию она смогла добраться до четвертьфинала, в котором она проиграла как раз своей предстоящей сопернице по турниру в Торонто.

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    Нет сомнений, что на канадском турнире Анисимова захочет взять реванш у Долхайд, и это вполне может осуществиться, учитывая нынешнюю форму обеих теннисисток.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Аманду в этом поединке: победа Долхайд — 2.14, победа Анисимовой — 1.72.

    Прогноз: Анисимова вернет должок сопернице за предыдущую неделю

    Ставка: П2 за 1.72

    Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно упорной, поэтому стоит закладываться на солидное количество геймов

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33

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    Долхайд — Анисимова: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 05.08.2024. Прогнозы на теннис. Анисимова возьмет реванш за поражение в Вашингтоне?
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