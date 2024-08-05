Кэролайн Долхайд
Результаты Долхайд по этому сезону незаслуженно остаются незамеченными, поскольку есть куда более элитный дивизион спортсменок, за которым идет куда более пристальная слежка.
Американка заметно выросла в уровне демонстрируемого тенниса, поэтому за этим наблюдать становится все интереснее.
На последнем турнире в Вашингтоне она смогла добраться до полуфинала, где в непримиримой борьбе уступила испанке Бадосе.
Игра против соотечественницы Анисимовой не претендует на легкую прогулку. Тем более по котировкам букмекером именно Кэролайн видится андердогом предстоящего поединка.
Аманда Анисимова
Вынужденный перерыв в карьере Анисимовой в прошлом году не сильно пошёл ей на пользу, н она предпринимает определенные шаги, чтобы перезапустить свою карьеру.
При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.
Последний старт в Вашингтоне для Аманды получился более, чем удачным, поскольку через квалификацию она смогла добраться до четвертьфинала, в котором она проиграла как раз своей предстоящей сопернице по турниру в Торонто.
Нет сомнений, что на канадском турнире Анисимова захочет взять реванш у Долхайд, и это вполне может осуществиться, учитывая нынешнюю форму обеих теннисисток.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Аманду в этом поединке: победа Долхайд — 2.14, победа Анисимовой — 1.72.
Прогноз: Анисимова вернет должок сопернице за предыдущую неделю
- 1.96Карацев — Баутиста-Агут: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.92Корда — Коболли: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.72
Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно упорной, поэтому стоит закладываться на солидное количество геймов
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33