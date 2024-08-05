Две Американки Кэролайн Долхайд и Аманда Анисимова встретятся в первом круге турнира в Торонто. Матч пройдет 05 августа, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Долхайд — Анисимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кэролайн Долхайд

Результаты Долхайд по этому сезону незаслуженно остаются незамеченными, поскольку есть куда более элитный дивизион спортсменок, за которым идет куда более пристальная слежка.

Американка заметно выросла в уровне демонстрируемого тенниса, поэтому за этим наблюдать становится все интереснее.

На последнем турнире в Вашингтоне она смогла добраться до полуфинала, где в непримиримой борьбе уступила испанке Бадосе.

Игра против соотечественницы Анисимовой не претендует на легкую прогулку. Тем более по котировкам букмекером именно Кэролайн видится андердогом предстоящего поединка.

Аманда Анисимова

Вынужденный перерыв в карьере Анисимовой в прошлом году не сильно пошёл ей на пользу, н она предпринимает определенные шаги, чтобы перезапустить свою карьеру.

Прогнозы на теннис

При всем этом никаких катастрофических срывов по здоровью у украинки не наблюдалось, а все проблемы по–прежнему лежат в области психологии.

Последний старт в Вашингтоне для Аманды получился более, чем удачным, поскольку через квалификацию она смогла добраться до четвертьфинала, в котором она проиграла как раз своей предстоящей сопернице по турниру в Торонто.

Нет сомнений, что на канадском турнире Анисимова захочет взять реванш у Долхайд, и это вполне может осуществиться, учитывая нынешнюю форму обеих теннисисток.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Аманду в этом поединке: победа Долхайд — 2.14, победа Анисимовой — 1.72.

Прогноз: Анисимова вернет должок сопернице за предыдущую неделю

Ставка: П2 за 1.72

Альтернативный прогноз: Встреча будет довольно упорной, поэтому стоит закладываться на солидное количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.33