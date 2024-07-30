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    Фриц и Дрейпер снова дойдут до решающего тай-брейка?

    Дрейпер — Фриц. Ставка (к. 2.07) и прогноз на олимпийский турнир 30 июля 2024 года

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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Джек Дрейпера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 30 Июля 2024 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 13:00 Тейлор Фритц

    Тейлор Фритц

  • США
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    Дрейпер

    Британский теннисист в первом раунде одержал победу над Кеем Нисикори — 6:1, 6:4.

    Результат абсолютно не удивил, учитывая ситуацию японского теннисиста, который в этом году, как и в прошлом, почти не играет из-за травм.

    В текущем сезоне свой лучший результат на грунте Дрейпер показал в Мюнхене — дошел до четвертьфинала.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что на Ролан Гаррос 22-летний проиграл в первом круге нидерландцу Йесперу де Йонгу, который пока не поднимался в рейтинге выше 107-й строчки.

    Фриц

    Тейлор начал олимпийский турнир с уверенной победы над Александром Бубликом — 6:4, 6:4.

    Американец в очередной раз подтвердил, что может играть в свой лучший теннис на любом покрытии

    Фриц в матче с представителем Казахстана забрал 91 процент очков на первой подаче и 80 процентов — на второй. На приеме сопернику было нереально тяжело.

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    В этом году Фриц провел на грунте 20 матчей — одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: весной Тейлор с трудом выиграл у Джека в Мюнхене — 4:6, 6:3, 7:6. Предстоящий матч, скорее всего, тоже не разочарует зрителей, но при этом очевидно, что британцу будет сложно взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.

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    Дрейпер — Фриц: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 30.07.2024. Прогнозы на теннис. Фриц и Дрейпер снова дойдут до решающего тай-брейка?
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