Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Джек Дрейпера во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 30 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Британский теннисист в первом раунде одержал победу над Кеем Нисикори — 6:1, 6:4.

Результат абсолютно не удивил, учитывая ситуацию японского теннисиста, который в этом году, как и в прошлом, почти не играет из-за травм.

В текущем сезоне свой лучший результат на грунте Дрейпер показал в Мюнхене — дошел до четвертьфинала.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что на Ролан Гаррос 22-летний проиграл в первом круге нидерландцу Йесперу де Йонгу, который пока не поднимался в рейтинге выше 107-й строчки.

Фриц

Тейлор начал олимпийский турнир с уверенной победы над Александром Бубликом — 6:4, 6:4.

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Фриц в матче с представителем Казахстана забрал 91 процент очков на первой подаче и 80 процентов — на второй. На приеме сопернику было нереально тяжело.

В этом году Фриц провел на грунте 20 матчей — одержал 14 побед и потерпел шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.92, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: весной Тейлор с трудом выиграл у Джека в Мюнхене — 4:6, 6:3, 7:6. Предстоящий матч, скорее всего, тоже не разочарует зрителей, но при этом очевидно, что британцу будет сложно взять реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.