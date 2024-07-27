Австралиец Алекс Де Минор сыграет против немца Яна-Леннарда Шруффа в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Штруфф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс в начале месяца не смог выйти на матч с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Уимблдону.

Австралийский теннисист был вынужден сняться из-за травмы ноги, полученной в одном из последних розыгрышей в матче против Артура Фиса.

К счастью, травма оказалась не слишком серьезной. Правда, с тех пор де Минор пока не провел ни одного матча.

В текущем сезоне Де Минор демонстрировал хорошие результаты в том числе и на грунте.

Прогнозы на теннис

В апреле представитель Зеленого континента дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале июня — до четвертьфинала на Ролан Гаррос.

Штруфф

Немецкий теннисист после Уимблдона успел сыграть в швейцарском Гштаде, где дошел до полуфинала.

Ранее в этом году Ян-Леннард провел на грунте 19 матчей, в которых одержал 14 побед.

Лучшим результатом Штруффа в текущем сезоне пока остается победа на домашнем грунтовом турнире в Штутгарте.

Также стоит отметить, что в 2024-м Штруфф обязательно выигрывал на этом покрытии хотя бы один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 2.06, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.77.

Прогноз: в апреле 2023-го немец спокойно переиграл австралийца в Монте-Карло. Но оба их матча в этом году завершились победами Алекса — в Майами и на Ролан Гаррос.

Но в любом случае это явно не тот случай, где уместно рассматривать ставки на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.