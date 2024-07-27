Де Минор
Алекс в начале месяца не смог выйти на матч с Новаком Джоковичем в четвертьфинале Уимблдону.
Австралийский теннисист был вынужден сняться из-за травмы ноги, полученной в одном из последних розыгрышей в матче против Артура Фиса.
К счастью, травма оказалась не слишком серьезной. Правда, с тех пор де Минор пока не провел ни одного матча.
В текущем сезоне Де Минор демонстрировал хорошие результаты в том числе и на грунте.
В апреле представитель Зеленого континента дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале июня — до четвертьфинала на Ролан Гаррос.
Штруфф
Немецкий теннисист после Уимблдона успел сыграть в швейцарском Гштаде, где дошел до полуфинала.
Ранее в этом году Ян-Леннард провел на грунте 19 матчей, в которых одержал 14 побед.
Лучшим результатом Штруффа в текущем сезоне пока остается победа на домашнем грунтовом турнире в Штутгарте.
Также стоит отметить, что в 2024-м Штруфф обязательно выигрывал на этом покрытии хотя бы один матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 2.06, победу Штруффа букмекеры предлагают за 1.77.
Прогноз: в апреле 2023-го немец спокойно переиграл австралийца в Монте-Карло. Но оба их матча в этом году завершились победами Алекса — в Майами и на Ролан Гаррос.
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Но в любом случае это явно не тот случай, где уместно рассматривать ставки на исход.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.