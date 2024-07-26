Американец Бен Шелтон сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 26 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч на харде с конца марта, когда он проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Майами.

В начале месяца Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне, благодаря чему сохранил статус 14-й ракетки мира.

На британском мэйджоре американского теннисиста остановил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (2:6, 4:6, 6:7).

В текущем сезоне Шелтон не смог пройти хотя бы раунд на харде только на одном турнире — в австралийском Брисбене.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что именно на твердом покрытии Бен демонстрирует свой лучший теннис.

Шан

Цзюньчэн тем временем второй год подряд прошел первый раунд в Атланте.

Разница только в том, что теперь это уже ни для кого не стало сюрпризом, учитывая прогресс в игре китайского теннисиста.

Текущий турнир Шан начал с разгромной победы над американцем Андресом Мартином — 6:1, 6:1.

Кроме того, в квалификации 19-летний Шан выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.

В текущем сезоне Шан выиграл на харде 12 матчей из 17-ти.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шана букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: Бен прекрасно знает, что будет тяжело. Именно Цзюньчэн в прошлом году остановил американца на старте турнира в Атланте. Кроме того, вскоре после этого Шелтон проиграл Шану в Вашингтоне. Не факт, что Бен возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.