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    Шелтон наконец-то обыграет Шана?

    Шелтон — Шан. Ставка (к. 2.27) и прогноз на турнир в Атланте 26 июля 2024 года

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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 26 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 26 Июля 2024 года

    Бен Шелтон (США)

  • Атланта. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 02:00 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
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    Шелтон

    Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч на харде с конца марта, когда он проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Майами.

    В начале месяца Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне, благодаря чему сохранил статус 14-й ракетки мира.

    На британском мэйджоре американского теннисиста остановил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (2:6, 4:6, 6:7).

    В текущем сезоне Шелтон не смог пройти хотя бы раунд на харде только на одном турнире — в австралийском Брисбене.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что именно на твердом покрытии Бен демонстрирует свой лучший теннис.

    Шан

    Цзюньчэн тем временем второй год подряд прошел первый раунд в Атланте.

    Разница только в том, что теперь это уже ни для кого не стало сюрпризом, учитывая прогресс в игре китайского теннисиста.

    Текущий турнир Шан начал с разгромной победы над американцем Андресом Мартином — 6:1, 6:1.

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    Кроме того, в квалификации 19-летний Шан выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.

    В текущем сезоне Шан выиграл на харде 12 матчей из 17-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шана букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: Бен прекрасно знает, что будет тяжело. Именно Цзюньчэн в прошлом году остановил американца на старте турнира в Атланте. Кроме того, вскоре после этого Шелтон проиграл Шану в Вашингтоне. Не факт, что Бен возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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