Бен Шелтон (США)
Шан Цзюньчэн
Шелтон
Бен попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда. Для него это будет первый матч на харде с конца марта, когда он проиграл Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Майами.
В начале месяца Шелтон прошел три раунда на Уимблдоне, благодаря чему сохранил статус 14-й ракетки мира.
На британском мэйджоре американского теннисиста остановил первая ракетка мира итальянец Янник Синнер (2:6, 4:6, 6:7).
В текущем сезоне Шелтон не смог пройти хотя бы раунд на харде только на одном турнире — в австралийском Брисбене.
Также стоит отметить, что именно на твердом покрытии Бен демонстрирует свой лучший теннис.
Шан
Цзюньчэн тем временем второй год подряд прошел первый раунд в Атланте.
Разница только в том, что теперь это уже ни для кого не стало сюрпризом, учитывая прогресс в игре китайского теннисиста.
Текущий турнир Шан начал с разгромной победы над американцем Андресом Мартином — 6:1, 6:1.
Кроме того, в квалификации 19-летний Шан выиграл у британца Лиама Броади и американца Джеффри Джона Вольфа.
В текущем сезоне Шан выиграл на харде 12 матчей из 17-ти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.60, победу Шана букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: Бен прекрасно знает, что будет тяжело. Именно Цзюньчэн в прошлом году остановил американца на старте турнира в Атланте. Кроме того, вскоре после этого Шелтон проиграл Шану в Вашингтоне. Не факт, что Бен возьмет реванш.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.