Россиянка Мирра Андреева и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мирра Андреева

Про взлет Андреевой уже сказаны все слова, которые только можно было подобрать к игре Мирры за прошедший год.

Турнир в Румынии она впервые в своей жизни начала в качестве первой сенной турнира, и хочется надеяться, что этот груз ответственности не будет довлеть над россиянкой.

Но проигрыш в первом раунде «Уимблдона» вылился, как ушат холодной воды на голову юной теннисистки. Зато радует, что в первом круге только начавшегося турнира Мирра не испытала никаких сложностей с немкой Ноха Акуге.

В предстоящей игре предстоит сразиться с совсем непростой Соснович, которая на прошлой неделе играла в финале Будапешта.

Александра Соснович

Хочется верить, что у Соснович наконец-то наладятся дела, поскольку с начала года у неё все турниры получались не совсем убедительными.

Прогнозы на теннис

Однако на прошлой неделе она внезапно вспомнила, что умеет демонстрировать эффективный теннис, который позволил ей добраться до финала турнира в Будапеште.

Можно не сомневаться, что настрой на турнир в Румынии будет такой же, как и неделю назад. Форма белоруски позволяет рассчитывать на убедительные результаты.

Против Мирры Андреевой будет предельно тяжело, но у белоруски отличные шансы потрепать нервы восходящей звезде мирового женского тенниса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.22, победа Соснович — 4.39.

Прогноз: Андреева задавит уставшую соперницу на грунте

Ставка: Ф1 (-5) за 1.78

Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.41