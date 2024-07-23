Мирра Андреева
Про взлет Андреевой уже сказаны все слова, которые только можно было подобрать к игре Мирры за прошедший год.
Турнир в Румынии она впервые в своей жизни начала в качестве первой сенной турнира, и хочется надеяться, что этот груз ответственности не будет довлеть над россиянкой.
Но проигрыш в первом раунде «Уимблдона» вылился, как ушат холодной воды на голову юной теннисистки. Зато радует, что в первом круге только начавшегося турнира Мирра не испытала никаких сложностей с немкой Ноха Акуге.
В предстоящей игре предстоит сразиться с совсем непростой Соснович, которая на прошлой неделе играла в финале Будапешта.
Александра Соснович
Хочется верить, что у Соснович наконец-то наладятся дела, поскольку с начала года у неё все турниры получались не совсем убедительными.
Однако на прошлой неделе она внезапно вспомнила, что умеет демонстрировать эффективный теннис, который позволил ей добраться до финала турнира в Будапеште.
Можно не сомневаться, что настрой на турнир в Румынии будет такой же, как и неделю назад. Форма белоруски позволяет рассчитывать на убедительные результаты.
Против Мирры Андреевой будет предельно тяжело, но у белоруски отличные шансы потрепать нервы восходящей звезде мирового женского тенниса.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.22, победа Соснович — 4.39.
Прогноз: Андреева задавит уставшую соперницу на грунте
- 1.79Фетт — Томова: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.95Жакмо — Калинина: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.64Аванесян — Мартич: прогноз и ставкаСегодня в 12:30
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.78
Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.41