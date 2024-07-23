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    Андреева подтвердит статус первой ракетки соревнований?

    Андреева — Соснович. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Яссах 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Соснович
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева и белоруска Александра Соснович встретятся во втором круге турнира в Яссах. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Соснович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Мирра Андреева

    Про взлет Андреевой уже сказаны все слова, которые только можно было подобрать к игре Мирры за прошедший год.

    Турнир в Румынии она впервые в своей жизни начала в качестве первой сенной турнира, и хочется надеяться, что этот груз ответственности не будет довлеть над россиянкой.

    Но проигрыш в первом раунде «Уимблдона» вылился, как ушат холодной воды на голову юной теннисистки. Зато радует, что в первом круге только начавшегося турнира Мирра не испытала никаких сложностей с немкой Ноха Акуге.

    В предстоящей игре предстоит сразиться с совсем непростой Соснович, которая на прошлой неделе играла в финале Будапешта.

    Александра Соснович

    Хочется верить, что у Соснович наконец-то наладятся дела, поскольку с начала года у неё все турниры получались не совсем убедительными.

    Прогнозы на теннис

    Однако на прошлой неделе она внезапно вспомнила, что умеет демонстрировать эффективный теннис, который позволил ей добраться до финала турнира в Будапеште.

    Можно не сомневаться, что настрой на турнир в Румынии будет такой же, как и неделю назад. Форма белоруски позволяет рассчитывать на убедительные результаты.

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    Против Мирры Андреевой будет предельно тяжело, но у белоруски отличные шансы потрепать нервы восходящей звезде мирового женского тенниса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Андреевой — 1.22, победа Соснович — 4.39.

    Прогноз: Андреева задавит уставшую соперницу на грунте

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Длительной игры не получится

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.41

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    Андреева — Соснович: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Андреева подтвердит статус первой ракетки соревнований?
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