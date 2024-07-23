Маттео Берреттини
Павел Котов
Берреттини
Матте стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой вернулся в топ-50.
Итальянский теннисист спустя шесть лет снова выиграл турнир в швейцарском Гштаде.
В финале Берреттини разгромил француза Кентена Алиса (6:3, 6:1). Примечательно, что в остальных раундах он тоже не отдал ни сета.
При этом в четвертьфинале соперником бывшей шестой ракетки мира был Феликс Оже-Альяссим, а в полуфинале — Стефанос Циципас.
Берреттини выиграл уже второй титул на грунте в этом сезоне. В апреле он стал победителем турнира в Марракеше.
Котов
Для Павла эта неделя будет генеральной репетицией перед олимпийским турниром, на котором он будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.
На недавнем турнире в шведском Бостаде российский теннисист начал с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином (6:4, 6:7, 6:1).
Но уже в следующем матче Котов неожиданно проиграл хорвату Дуе Айдуковичу (6:7, 6:3, 3:6).
Также стоит отметить, что в текущем сезоне Котов не выиграл ни одного матча на грунте только на турнире в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.28, победу Котова букмекеры предлагают за 3.70.
Прогноз: после победы на апрельском турнире в Марракеше итальянец уже через пару дней без шансов уступил Миомиру Кецмановиу. Но сейчас у Маттео, похоже, совсем другой настрой. Как раз перед матчем с Котовым он заявил, что надеется как можно скорее прорваться в топ-30. Есть подозрение, что Павел не сможет удивить в предстоящей игре.
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Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.