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    Сможет ли Котов прервать победную серию Берреттини?

    Берреттини — Котов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Кицбюэле 23 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Кицбюэль. Мужчины 23 Июля 2024 года

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •  Маттео Берреттини 15:00 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
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    Берреттини

    Матте стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой вернулся в топ-50.

    Итальянский теннисист спустя шесть лет снова выиграл турнир в швейцарском Гштаде.

    В финале Берреттини разгромил француза Кентена Алиса (6:3, 6:1). Примечательно, что в остальных раундах он тоже не отдал ни сета.

    При этом в четвертьфинале соперником бывшей шестой ракетки мира был Феликс Оже-Альяссим, а в полуфинале — Стефанос Циципас.

    Прогнозы на теннис

    Берреттини выиграл уже второй титул на грунте в этом сезоне. В апреле он стал победителем турнира в Марракеше.

    Котов

    Для Павла эта неделя будет генеральной репетицией перед олимпийским турниром, на котором он будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

    На недавнем турнире в шведском Бостаде российский теннисист начал с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином (6:4, 6:7, 6:1).

    Но уже в следующем матче Котов неожиданно проиграл хорвату Дуе Айдуковичу (6:7, 6:3, 3:6).

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    Также стоит отметить, что в текущем сезоне Котов не выиграл ни одного матча на грунте только на турнире в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.28, победу Котова букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: после победы на апрельском турнире в Марракеше итальянец уже через пару дней без шансов уступил Миомиру Кецмановиу. Но сейчас у Маттео, похоже, совсем другой настрой. Как раз перед матчем с Котовым он заявил, что надеется как можно скорее прорваться в топ-30. Есть подозрение, что Павел не сможет удивить в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

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    1.72
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    Берреттини — Котов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 23.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов прервать победную серию Берреттини?
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