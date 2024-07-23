Россиянин Павел Котов сыграет против итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в австрийском Кицбюэле. Матч пройдет 23 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Матте стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой вернулся в топ-50.

Итальянский теннисист спустя шесть лет снова выиграл турнир в швейцарском Гштаде.

В финале Берреттини разгромил француза Кентена Алиса (6:3, 6:1). Примечательно, что в остальных раундах он тоже не отдал ни сета.

При этом в четвертьфинале соперником бывшей шестой ракетки мира был Феликс Оже-Альяссим, а в полуфинале — Стефанос Циципас.

Прогнозы на теннис

Берреттини выиграл уже второй титул на грунте в этом сезоне. В апреле он стал победителем турнира в Марракеше.

Котов

Для Павла эта неделя будет генеральной репетицией перед олимпийским турниром, на котором он будет выступать в качестве нейтрального спортсмена.

На недавнем турнире в шведском Бостаде российский теннисист начал с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином (6:4, 6:7, 6:1).

Но уже в следующем матче Котов неожиданно проиграл хорвату Дуе Айдуковичу (6:7, 6:3, 3:6).

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Котов не выиграл ни одного матча на грунте только на турнире в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.28, победу Котова букмекеры предлагают за 3.70.

Прогноз: после победы на апрельском турнире в Марракеше итальянец уже через пару дней без шансов уступил Миомиру Кецмановиу. Но сейчас у Маттео, похоже, совсем другой настрой. Как раз перед матчем с Котовым он заявил, что надеется как можно скорее прорваться в топ-30. Есть подозрение, что Павел не сможет удивить в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.