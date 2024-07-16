Доминик Кёпфер
Себастьян Баэс
Кепфер
В этом сезоне Доминик не лучшим образом выступает на грунте. До сих пор он выиграл лишь четыре матча на этом покрытии.
Правда, так совпало, что немец прошел два раунда на «тысячнике» в Риме. Здесь стоит отметить его победу над Фрэнсисом Тиафо.
Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Лионе. Но при этом еще на пяти грунтовых турнирах он не прошел даже первый раунд.
Лучшим результатом 30-летнего Кепфера в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.
Баэс
Себастьян в прошлом месяце не прошел первый раунд на травяных турнирах в Лондоне и Истборне, после чего проиграл и на старте Уимблдона.
Но в его случае это абсолютно нормально. Аргентинец опасен, прежде всего, на грунте. Хотя с некоторых пор он стал приятно удивлять и на харде.
В феврале Баэс стал победителем турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро, а в начале марта взял титул в Сантьяго.
Весной Баэс выступал не так успешно, особенно в апреле. Но в мае ему удалось дойти до четвертого круга в Риме и до четвертьфинала в Женеве.
Также стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах Баэс не смог пройти первый круг в Гамбурге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в марте Доминик уверенно переиграл аргентинца на харде в Майами — 6:3, 6:2.
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Понятно, что на грунте их встреча пройдет по совершенно другому сценарию. Но при этом не факт, что Баэс возьмет реванш.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.