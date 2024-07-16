Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кепфер — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кепфер

В этом сезоне Доминик не лучшим образом выступает на грунте. До сих пор он выиграл лишь четыре матча на этом покрытии.

Правда, так совпало, что немец прошел два раунда на «тысячнике» в Риме. Здесь стоит отметить его победу над Фрэнсисом Тиафо.

Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Лионе. Но при этом еще на пяти грунтовых турнирах он не прошел даже первый раунд.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом 30-летнего Кепфера в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

Баэс

Себастьян в прошлом месяце не прошел первый раунд на травяных турнирах в Лондоне и Истборне, после чего проиграл и на старте Уимблдона.

Но в его случае это абсолютно нормально. Аргентинец опасен, прежде всего, на грунте. Хотя с некоторых пор он стал приятно удивлять и на харде.

В феврале Баэс стал победителем турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро, а в начале марта взял титул в Сантьяго.

Весной Баэс выступал не так успешно, особенно в апреле. Но в мае ему удалось дойти до четвертого круга в Риме и до четвертьфинала в Женеве.

Также стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах Баэс не смог пройти первый круг в Гамбурге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в марте Доминик уверенно переиграл аргентинца на харде в Майами — 6:3, 6:2.

Понятно, что на грунте их встреча пройдет по совершенно другому сценарию. Но при этом не факт, что Баэс возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.