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    Сможет ли Баэс взять реванш у Кепфера?

    Кепфер — Баэс. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гамбурге 16 июля 2024 года

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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против немца Доминика Кепфера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Матч пройдет 16 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кепфер — Баэс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 16 Июля 2024 года

    Доминик Кёпфер

  • Германия
    •  Доминик Кёпфер 11:00 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •

    Кепфер

    В этом сезоне Доминик не лучшим образом выступает на грунте. До сих пор он выиграл лишь четыре матча на этом покрытии.

    Правда, так совпало, что немец прошел два раунда на «тысячнике» в Риме. Здесь стоит отметить его победу над Фрэнсисом Тиафо.

    Кроме того, Кепфер дошел до четвертьфинала в Лионе. Но при этом еще на пяти грунтовых турнирах он не прошел даже первый раунд.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом 30-летнего Кепфера в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

    Баэс

    Себастьян в прошлом месяце не прошел первый раунд на травяных турнирах в Лондоне и Истборне, после чего проиграл и на старте Уимблдона.

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    • Но в его случае это абсолютно нормально. Аргентинец опасен, прежде всего, на грунте. Хотя с некоторых пор он стал приятно удивлять и на харде.

    В феврале Баэс стал победителем турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро, а в начале марта взял титул в Сантьяго.

    Весной Баэс выступал не так успешно, особенно в апреле. Но в мае ему удалось дойти до четвертого круга в Риме и до четвертьфинала в Женеве.

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    Также стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах Баэс не смог пройти первый круг в Гамбурге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кепфера в этом матче можно поставить за 2.69, победу Баэса букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в марте Доминик уверенно переиграл аргентинца на харде в Майами — 6:3, 6:2.

    Понятно, что на грунте их встреча пройдет по совершенно другому сценарию. Но при этом не факт, что Баэс возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Кепфер — Баэс: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Баэс взять реванш у Кепфера?
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