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    Вавринка проиграет на старте турнира в Гштаде?

    Вавринка — Клейн. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Гштаде 15 июля 2024 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против словака Лукаша Клейна в первом круге турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 15 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Клейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вавринка

    Стэн этим летом до сих пор провел лишь два матча, причем оба — на Уимблдоне.

    В первом круге британского мэйджора швейцарец легко выиграл у Чарльза Брума. Дальше было поражение от Гаэля Монфиса (6:7, 4:6, 6:7). Как известно, они провели самый возрастной матч Уимблдона с 1971 года.

    Но самым неприятным моментом стало, конечно же, падение в рейтинге. Теперь Вавринка находится за пределами топ-100.

    С другой стороны, он уже вряд ли переживает по этому поводу. По некоторым комментариям бывшей третьей ракетки мира можно было догадаться, что он раздумывает над завершением карьеры после этого сезона.

    Прогнозы на теннис

    В контексте предстоящей встречи стоит отметить, что в 39-летний Вавринка в этом году выиграл лишь четыре из 12-ти матчей на грунте.

    Клейн

    Лукаш на Уимблдоне не смог пройти квалификацию, проиграв во втором раунде представителю Казахстана Тимофею Скатову.

    На минувшей неделе словацкий теннисист прошел один раунд на «челленджере» в немецком Брауншвейге. После победы над Йозефом Коваликом его остановил будущий чемпион турнира Роберто Карбальес-Баэна.

    Пока что одним из главных успехов Клейна в этом году остается выход в основную сетку Australian Open. Так он не только прошел квалификацию, но и выиграл в первом круге у южнокорейца Квон Сун Ву, после чего был максимально близок к победе над Сашей Зверевым.

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    Позже 26-летний Клейн выиграл по одному матчу на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.74, победу
    Клейна букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: Стэну точно не будет легко в предстоящем матче, но мы все-таки считаем, что он способен обыграть словака. Вполне вероятно, что швейцарцу и словаку понадобится третий сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.

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    Вавринка — Клейн: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на теннис. Вавринка проиграет на старте турнира в Гштаде?
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