Вавринка
Стэн этим летом до сих пор провел лишь два матча, причем оба — на Уимблдоне.
В первом круге британского мэйджора швейцарец легко выиграл у Чарльза Брума. Дальше было поражение от Гаэля Монфиса (6:7, 4:6, 6:7). Как известно, они провели самый возрастной матч Уимблдона с 1971 года.
Но самым неприятным моментом стало, конечно же, падение в рейтинге. Теперь Вавринка находится за пределами топ-100.
С другой стороны, он уже вряд ли переживает по этому поводу. По некоторым комментариям бывшей третьей ракетки мира можно было догадаться, что он раздумывает над завершением карьеры после этого сезона.
В контексте предстоящей встречи стоит отметить, что в 39-летний Вавринка в этом году выиграл лишь четыре из 12-ти матчей на грунте.
Клейн
Лукаш на Уимблдоне не смог пройти квалификацию, проиграв во втором раунде представителю Казахстана Тимофею Скатову.
На минувшей неделе словацкий теннисист прошел один раунд на «челленджере» в немецком Брауншвейге. После победы над Йозефом Коваликом его остановил будущий чемпион турнира Роберто Карбальес-Баэна.
Пока что одним из главных успехов Клейна в этом году остается выход в основную сетку Australian Open. Так он не только прошел квалификацию, но и выиграл в первом круге у южнокорейца Квон Сун Ву, после чего был максимально близок к победе над Сашей Зверевым.
Позже 26-летний Клейн выиграл по одному матчу на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.74, победу
Клейна букмекеры предлагают за 2.10.
Прогноз: Стэну точно не будет легко в предстоящем матче, но мы все-таки считаем, что он способен обыграть словака. Вполне вероятно, что швейцарцу и словаку понадобится третий сет.
- 2.31Алькарас — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Рекомендуемая ставка: победа Вавринки + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.