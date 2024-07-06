Джокович проиграет в третьем круге Уимблдона?

Алексей Попырин
Новак Джокович
Попырин
Алексей впервые в карьере выиграл на британском мэйджоре больше одного матча. До сих пор его лучшим результатом здесь был выход во второй круг в 2019 году.
На старте турнира представитель Австралии одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:4, 6:7, 6:3, 6:4.
Во втором круге Попырин дожал аргентинца Томаса Этчеверри только в пятом сете — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
В июне Попырин выиграл один матч в нидерландском Хертогенбосе и не прошел квалификацию в Лондоне.
Джокович
Новак во втором круге проиграл первый сет на этой неделе. Это случилось в матче против Джейкоба Фирнли, о котором многие узнали как раз в день встречи с бывшей первой ракеткой мира.
Джокович выиграл у 22-летнего британца со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.
Самое интересное, что у Фирнли был реальный шанс перевести игру в пятый сет. В четвертой партии при счете 2:3 Джокович с трудом отыграл два брейк-пойнта.
В общем, получилась не так легко, как в матче первого раунда против чеха Вита Копршивы (6:1, 6:2, 6:2).
Что касается физического состояния семикратного чемпиона Уимблдона, то всё указывает на то, что он действительно сумел в кратчайшие сроки восстановиться после операции на мениске.
Правда, сам Джокович утверждает, что ему пока не хватает скорости: «Я чувствую, что это отражается на моем движении в плане скорости. Я пока не в том состоянии, в котором хочу быть. С некоторым опозданием подхожу к мячам — обычно такого нет».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 5.90, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.
Прогноз: в январе у Новака был очень эмоциональный матч против Алексея во втором круге Australian Open. Попырин тогда был близок к тому, чтобы повести 2-1 по сетам.
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Скорее всего, в предстоящем матче сербу тоже понадобится как минимум один дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 2.22.