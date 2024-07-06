Джокович проиграет в третьем круге Уимблдона?

Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алексея Попырина в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Попырин — Джокович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Попырин

Алексей впервые в карьере выиграл на британском мэйджоре больше одного матча. До сих пор его лучшим результатом здесь был выход во второй круг в 2019 году.

На старте турнира представитель Австралии одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро — 6:4, 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором круге Попырин дожал аргентинца Томаса Этчеверри только в пятом сете — 3:6, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В июне Попырин выиграл один матч в нидерландском Хертогенбосе и не прошел квалификацию в Лондоне.

Джокович

Новак во втором круге проиграл первый сет на этой неделе. Это случилось в матче против Джейкоба Фирнли, о котором многие узнали как раз в день встречи с бывшей первой ракеткой мира.

Джокович выиграл у 22-летнего британца со счетом 6:3, 6:4, 5:7, 7:5.

Самое интересное, что у Фирнли был реальный шанс перевести игру в пятый сет. В четвертой партии при счете 2:3 Джокович с трудом отыграл два брейк-пойнта.

В общем, получилась не так легко, как в матче первого раунда против чеха Вита Копршивы (6:1, 6:2, 6:2).

Что касается физического состояния семикратного чемпиона Уимблдона, то всё указывает на то, что он действительно сумел в кратчайшие сроки восстановиться после операции на мениске.

Правда, сам Джокович утверждает, что ему пока не хватает скорости: «Я чувствую, что это отражается на моем движении в плане скорости. Я пока не в том состоянии, в котором хочу быть. С некоторым опозданием подхожу к мячам — обычно такого нет».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 5.90, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.

Прогноз: в январе у Новака был очень эмоциональный матч против Алексея во втором круге Australian Open. Попырин тогда был близок к тому, чтобы повести 2-1 по сетам.

Скорее всего, в предстоящем матче сербу тоже понадобится как минимум один дополнительный сет.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал сетов больше 3,5 2.22.