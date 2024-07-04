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    Фриц накажет разговорившегося Риндеркнеша?

    Фриц — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Риндеркнеш
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против француза Артура Риндеркнеша во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Риндеркнеш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фриц

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз американец очень легко преодолел стартовый раунд на британском мэйджоре.

    В первом круге американский теннисист разгромил Кристофера О`Коннелла — 6:1, 6:2, 6:4.

    Фриц не оставил австралийцу ни малейших шансов на приеме, забрав 95 процентов очков на первом мячеи 68 процентов — на втором.

    Кроме того, Фрицу очень помогли ошибки соперника, который чересчур слабо сыграл даже на своей подаче.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Фриц продлил победную серию на траве до пяти матчей. На прошлой неделе он взял титул в Истборне.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем впервые в карьере выиграл матч в основной сетке британского мэйджора.

    В среду французский теннисист одержал волевую победу над бывшей четвертой ракеткой мира Кеем Нисикори — 5:7, 6:4, 6:7, 6:3, 6:2.

    В принципе, ничего удивительного, учитывая тот факт, что в последнее время японец почти не играл из-за травм.

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    В прошлом месяце Риндеркнеш выиграл один матч в Штутгарте, не прошел квалификацию в Лондоне и уступил на старте турнира в Истборне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров в данном случае почти нет сомнений в победе Фрица. На Риндеркнеша можно поставить за 7.50.

    Прогноз: у этого матча очень интересная, эмоциональная предыстория. В прошлом году Тейлор выиграл у Артура во втором круге Ролан Гаррос. После матча американец был слегка в шоке от поведения французских болельщиков, которые зачем-то начали освистывать его.

    И вот буквально на днях Риндеркнеш назвал Фрица нытиком: «Атмосфера будет тише, чем на Ролан Гаррос, поэтому он не будет так сильно ныть. Он много плакался, что было слишком шумно. Я не держу на него зла, но он был неправ, если думал, что французские болельщики расцелуют его между розыгрышами».

    За такие слова надо наказывать. Американец наверняка постарается поставить на место разговорившегося соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица в трех сетах за 1.94.

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    Фриц — Риндеркнеш: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Фриц накажет разговорившегося Риндеркнеша?
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