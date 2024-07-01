Jakub Mensik
Александр Бублик
Меньшик
Якуб — один из дебютантов британского мэйджора. В этом году он закрепился в топ-100, благодаря чему попал сразу в основную сетку.
В прошлом месяце Меньшик провел свои первые матчи на траве. Поначалу было тяжело — 18-летний теннисист не прошел первый раунд в Хертогенбосе и проиграл на старте квалификации в Галле.
В первом случае Меньшик уступил нидерландцу Хайсу Брауэру, а во втором — немцу Оскару Отте.
Но уже на Мальорке Якуб дошел до четвертьфинала. Здесь он выиграл у прошлогоднего чемпиона турнира Кристофера Юбэнкса и опытного итальянца Фабио Фоньини, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.
Бублик
Саша в этом году не лучшим образом провел турниры перед Уимблдоном.
Летом 2023-го он стал победителем турнира в Галле, после чего дошел до четвертого раунда на британском мэйджоре.
В прошлом месяце Бублик ни разу не выиграл больше одного матча, а Истборне он и вовсе сразу уступил австралийцу Александру Вукичу.
Но есть подозрение, что в Бублика что-то беспокоило. В Штутгарте он не смог доиграть матч 1/4 финала против итальянца Лоренцо Музетти.
На неделе перед Уимблдоном представитель Казахстана провел два выставочных матча — проиграл Алексею Попырину и одержал победу над Александром Шевченко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.80, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: в этом году Бублик слабо играет на «Больших шлемах». На Australian Open он не прошел даже первый круг, а на Ролан Гаррос без шансов уступил во втором круге Яну-Леннарду Штруффу. Кажется, у Саши снова будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.