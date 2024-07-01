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    Бублик проиграет на старте Уимблдона?

    Меньшик — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Александр Бублик
    Представтель Казахстана Александр Бублик сыграет против чеха Якуба Меньшика в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2024 года

    Jakub Mensik

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Jakub Mensik 17:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
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    Меньшик

    Якуб — один из дебютантов британского мэйджора. В этом году он закрепился в топ-100, благодаря чему попал сразу в основную сетку.

    В прошлом месяце Меньшик провел свои первые матчи на траве. Поначалу было тяжело — 18-летний теннисист не прошел первый раунд в Хертогенбосе и проиграл на старте квалификации в Галле.

    В первом случае Меньшик уступил нидерландцу Хайсу Брауэру, а во втором — немцу Оскару Отте.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но уже на Мальорке Якуб дошел до четвертьфинала. Здесь он выиграл у прошлогоднего чемпиона турнира Кристофера Юбэнкса и опытного итальянца Фабио Фоньини, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило.

    Бублик

    Саша в этом году не лучшим образом провел турниры перед Уимблдоном.

    Летом 2023-го он стал победителем турнира в Галле, после чего дошел до четвертого раунда на британском мэйджоре.

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    • В прошлом месяце Бублик ни разу не выиграл больше одного матча, а Истборне он и вовсе сразу уступил австралийцу Александру Вукичу.

    Но есть подозрение, что в Бублика что-то беспокоило. В Штутгарте он не смог доиграть матч 1/4 финала против итальянца Лоренцо Музетти.

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    На неделе перед Уимблдоном представитель Казахстана провел два выставочных матча — проиграл Алексею Попырину и одержал победу над Александром Шевченко.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.80, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: в этом году Бублик слабо играет на «Больших шлемах». На Australian Open он не прошел даже первый круг, а на Ролан Гаррос без шансов уступил во втором круге Яну-Леннарду Штруффу. Кажется, у Саши снова будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

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