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    Стивенс покажет содержательный теннис на траве?

    Кочиаретто — Стивенс. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч в Бирмингеме 19 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кочиаретто — Стивенс
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    Слоан Стивенс
    Итальянка Элизабетта Кочиаретто и американка Слоан Стивенс встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 15:30 мск. Кочиаретто — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Бирмингем. Женщины 19 Июня 2024 года

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Бирмингем. Женщины
    •  Элизабетта Коччаретто (Италия) 15:30 Слоан Стивенс

    Слоан Стивенс

  • США
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    Элизабетта Кочиаретто

    Многие скажут, что это везение, но Кочиаретто в этом сезоне раскочегарилась не на шутку, поскольку даже на траве умудряется обыгрывать записных фаворитов.

    Мало кто мог представить, что на кортах «Ролан Гаррос» она заберется так далеко по дистанции, но ещё больше все были удивлены, когда итальянка выбила первую сеянную с турнира в Бирмингеме.

    Несмотря на то, что у Остапенко не было никаких проблем с демонстрируемым теннисом, но итальянка играла настолько хорошо, что не позволяла своей сопернице сделать на корте ничего.

    Со Стивенс легкой встречи не получится, однако у итальянки есть очень неплохие шансы пройти в четвертьфинал британского турнира.

    Слоан Стивенс

    Последние полгода успехи Стивенс не такие убедительные, как на протяжении большей части её карьеры, но ниже определенного уровня американка все равно не падает.

    Прогнозы на теннис

    Слоан выиграла всего лишь два матча на траве за два последних года, поэтому есть определенные сомнения в её успешности на этом покрытии.

    Победа над китаянкой Юань стала первой за шесть последних поединков, поэтому данный успех может вернуть американку в победную струю.

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    В игре против заряженной Кочиаретто важно погасить стартовые эмоции итальянки, а затем переходит к контрнаступлению.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Кочиаретто — 1.87, победа Стивенс — 1.94.

    Прогноз: Стивенс на опыте заберет этот матч себе

    Ставка: П2 за 1.94

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовую игру

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34

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    Кочиаретто — Стивенс. Итальянка Элизабетта Кочиаретто и американка Слоан Стивенс встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Кочиаретто — Стивенс с коэффициентом 1.94.
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