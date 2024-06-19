Итальянка Элизабетта Кочиаретто и американка Слоан Стивенс встретятся во втором круге турнира в Бирмингеме. Матч пройдет 19 июня, начало — в 15:30 мск. Кочиаретто — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Элизабетта Кочиаретто

Многие скажут, что это везение, но Кочиаретто в этом сезоне раскочегарилась не на шутку, поскольку даже на траве умудряется обыгрывать записных фаворитов.

Мало кто мог представить, что на кортах «Ролан Гаррос» она заберется так далеко по дистанции, но ещё больше все были удивлены, когда итальянка выбила первую сеянную с турнира в Бирмингеме.

Несмотря на то, что у Остапенко не было никаких проблем с демонстрируемым теннисом, но итальянка играла настолько хорошо, что не позволяла своей сопернице сделать на корте ничего.

Со Стивенс легкой встречи не получится, однако у итальянки есть очень неплохие шансы пройти в четвертьфинал британского турнира.

Слоан Стивенс

Последние полгода успехи Стивенс не такие убедительные, как на протяжении большей части её карьеры, но ниже определенного уровня американка все равно не падает.

Прогнозы на теннис

Слоан выиграла всего лишь два матча на траве за два последних года, поэтому есть определенные сомнения в её успешности на этом покрытии.

Победа над китаянкой Юань стала первой за шесть последних поединков, поэтому данный успех может вернуть американку в победную струю.

В игре против заряженной Кочиаретто важно погасить стартовые эмоции итальянки, а затем переходит к контрнаступлению.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Кочиаретто — 1.87, победа Стивенс — 1.94.

Прогноз: Стивенс на опыте заберет этот матч себе

Ставка: П2 за 1.94

Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на трехсетовую игру

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.34