Японка Нао Хибино и россиянка Анна Калинская встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 17 июня, начало — в 13:30 мск. Хибино — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Хибино

Нао Хибино — трёхкратная победительница турниров WTA: Ташкент — в 2015, Хиросима — в 2019 и Прага — в 2023.

На турнирах Большого шлема японская теннисистка дальше второго раунда не проходила. На этой стадии Хибино шесть раз играла на Уимблдоне, Australian Open, US Open и Ролан Гаррос.

Хибино травяной сезон открыла поражением в матче от польки Магдалены Фреш (1:6, 4:6) на турнире в Ноттингеме. В Берлине японка уже успела провести две игры, в рамках квалификации: были обыграны Сюзан Ламенс (3:6, 6:1, 6:2) и Аранча Рус (6:2, 7:6).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Нао Хибино занимает 95 место.

Калинская

Анна Калинская только вступает в травяной сезон, последний свой матч россиянка провела на Открытом чемпионате Франции. На «Ролан Гаррос» Калинская дошла до второго круга, где уступила канадке Бьянке Андрееску (6:1, 5:7, 3:6).

В первом раунде «мэйджора» в Париже Калинская обыграла француженку Клару Бюрель (7:6, 7:5).

На турнирах серии Большого шлема Калинская добилась лучшего результата в этом году. На Australian Open россиянка добралась до четвертьфинала.

В рейтинге WTA Анна Блинков занимает 24 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.26, победу Хибино букмекеры предлагают за 3.90.

Прогноз: Анна Калинская более опытная теннисистка, нежели её конкурентка Хибино. К тому же, россиянке находится выше в рейтинге. Мы рискнём и предлагаем остановить свой выбор на победе Калинской.

Рекомендуемая ставка: Победа Калинской с форой (-5) с коэффициентом 2.01.