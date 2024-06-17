Россиянка Дарья Касаткина и украинка Марта Костюк встретятся в первом круге турнира в Берлине. Матч пройдёт 17 июня, начало — в 11:00 мск. Костюк — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Костюк

Марте Костюк не повезло с сеткой травяного турнира «пятисотки» в Берлине. В первом круге украинская теннисистка сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной. В случае успеха, уже во втором круге Костюк может встретиться со второй ракеткой планеты — Ариной Соболенка из Беларуси.

Марта Костюк — трёхкратная победительница турниров WTA, один титул был завоёван в одиночном разряде. Триумфа украинка добилась в американском Остине в марте 2023. Тогда на хард корте Костюк нанесла поражение Варваре Грачёвой из России (6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

Травяной сезон Костюк начала с турнира в Ноттингеме, где так и не смогла преодолеть хотя бы один раунд. В первом круге спортсменка уступила соотечественнице Дарье Снигур (3:6, 3:6).

На данный момент Марта Костюк занимает 17 место в рейтинге WTA.

Касаткина

После того, как «мэйджор» в Париже завершился Дарья Касаткина больше не играла на турнирах. На «Ролан Гаррос» россиянка смогла дойти до второго круга, где уступила американке Пэйтон Стирнс (5:7, 2:6).

Отметим, что Дарья Касаткина, еще в начале июня получила прав выступить на Олимпийских играх в Париже. За её плечами уже есть опыт выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Первая ракетка России скорее всего не поедет на Олимпиаду в Париж эти летом. Касаткина признаётся, что не ехать в столицу Франции на игры. Старт главного цикла чеиырёхлетия пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Касаткина — шестикратная победительница турниров WTA. На данный момент Дарья в женской теннисной ассоциации занимает 14 место. Лучшего показателя россиянка добилась в октябре 2022-го, когда занимала 8 строчку в рейтинге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.85, победу Костюк букмекеры предлагают за 1.96.

Прогноз: В последних очных матчах победительницей в паре выходила Дарья Касаткина. Например, в этом году, в январе российская теннисистка одолела Костюк со счетом 2:0 (6:3, 6:4) на турнире в Брисбене (Австралия). Мы уверены, что Даша спустя полгода снова переиграет соперницу и оставит её за бортом «пятисотки» в немецком Берлине.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с коэффициентом 1.85.