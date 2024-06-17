Маркос Гирон
Андрей Рублёв
Гирон
Маркос на минувшей неделе прошел один раунд в Штутгарте. Это был его первый турнир на траве в этом году.
Американец начал с уверенной победы над Энди Марреем, после чего проиграл Джеку Дрейперу.
У Гирона, конечно, нет каких-то супер результатов на этом покрытии, но недооценивать его точно нельзя.
Например, три года назад Гирон дошел в Галле до четвертьфинала. Кроме того, в трех предыдущих сезонах он обязательно выигрывал на Уимблдоне хотя бы один матч.
Рублев
Андрей немного удивил своим решением не играть на прошлой неделе, учитывая его постоянное стремление проводить как можно больше матчей.
По всей видимости, на это повлиял его очередной эмоциональный срыв, случившийся на «Ролан Гаррос».
Рублев без шансов проиграл в третьем круге итальянцу Маттео Арнальди. В этом матче он снова расстроил своим гневным поведением.
Это было еще одно подтверждение, что Рублев нуждается в отдыхе. Хотя после его сенсационной победы на «Мастерсе» в Мадриде казалось, что в Париж он отправился в оптимальном состоянии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 3.96, победу Гирона букмекеры предлагают за 1.25.
Прогноз: в мае Андрей с трудом выиграл у Маркоса на грунте в Риме. Американец тогда был максимально близок к победе. Скорее всего, в предстоящем матче россиянину снова придется понервничать.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 1.93.