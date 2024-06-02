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    Сможет ли Циципас обыграть обидчика Рублева?

    Арнальди — Циципас. Ставка (к. 1.95) и прогноз на «Ролан Гаррос» 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Арнальди — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Арнальди — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 02 Июня 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Ролан Гаррос. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 12:00 Стефанос Циципас

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •

    Арнальди

    Маттео впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    В пятницу итальянец одержал невероятную победу над Андреем Рублевым — 7:6, 6:2, 6:4.

    Кажется, ключевыми в этой истории были несколько эпизодов в первой партии: сначала Арнальди сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом спас сетбол на тай-брейке.

    В следующих двух сетах Арнальди почти тотально доминировал, показав лучший теннис в карьере.

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    Рублев, конечно же, тоже помог сопернику своими гневными всплесками. Где-то начиная с середины второго сета россиянин почти не контролировал свои эмоции.

    Циципас

    Стефанос в предыдущем матче одержал уверенную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 6:3, 6:1.

    Грек почти безупречно играл на своей подаче, в результате чего у китайца не было ни одного брейк-пойнта.

    Пока что самым эмоциональным для Циципаса был матч против Даниэля Альтмайера во втором круге — 6:3, 6:2, 6:7, 6:4. В четвертой партии у немца был отличный шанс перевести игру в пятый сет.

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    В четырех предыдущих сезонах Циципас лишь в одном случае не смог пройти четвертый круг на французском мэйджоре.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 4.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: после шикарной победы Маттео над Рублевым легко поверить в том, что у грека тоже будут проблемы.

    Скорее всего, теннисистам понадобится как минимум одна дополнительная партия. Арнальди просто так не отпустит Циципаса.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.92.

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    Арнальди — Циципас. Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Арнальди — Циципас с коэффициентом 1.92.
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