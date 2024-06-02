Грек Стефанос Циципас сыграет против итальянца Маттео Арнальди в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 2 июня, начало — в 12:00 мск. Арнальди — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Арнальди

Маттео впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

В пятницу итальянец одержал невероятную победу над Андреем Рублевым — 7:6, 6:2, 6:4.

Кажется, ключевыми в этой истории были несколько эпизодов в первой партии: сначала Арнальди сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом спас сетбол на тай-брейке.

В следующих двух сетах Арнальди почти тотально доминировал, показав лучший теннис в карьере.

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Рублев, конечно же, тоже помог сопернику своими гневными всплесками. Где-то начиная с середины второго сета россиянин почти не контролировал свои эмоции.

Циципас

Стефанос в предыдущем матче одержал уверенную победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:3, 6:3, 6:1.

Грек почти безупречно играл на своей подаче, в результате чего у китайца не было ни одного брейк-пойнта.

Пока что самым эмоциональным для Циципаса был матч против Даниэля Альтмайера во втором круге — 6:3, 6:2, 6:7, 6:4. В четвертой партии у немца был отличный шанс перевести игру в пятый сет.

В четырех предыдущих сезонах Циципас лишь в одном случае не смог пройти четвертый круг на французском мэйджоре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 4.45, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: после шикарной победы Маттео над Рублевым легко поверить в том, что у грека тоже будут проблемы.

Скорее всего, теннисистам понадобится как минимум одна дополнительная партия. Арнальди просто так не отпустит Циципаса.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.92.