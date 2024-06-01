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    Рууд дожмет Этчеверри только в пятом сете?

    Этчеверри — Рууд. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 18:30 мск. Этчеверри — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2024 года

    Томас Этчеверри

  • Аргентина
    •  Томас Этчеверри 18:30 Каспер Рууд

    Каспер Рууд

  • Норвегия
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    Этчеверри

    Томас стал участником самого нелепого матча не только второго круга, но и всего турнира.

    В предыдущем раунде его соперником был Артур Риндеркнеш. Аргентинец проиграл первые два сета, взял третий и вел 5:0 в четвертом, когда француза после одного из неудачных розыгрышей пнул ногой рекламный щит.

    Удар оказался фатальным — Риндеркнеш получил травму, из-за которой был вынужден сняться. Просто цирк.

    В общем, Этчеверри повезло, потому что в пятом сете могло произойти все что угодно.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В первом матче прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» одержал волевую победу над еще одним представителем Франции — Артуром Казо (3:6, 6:2, 6:1, 6:4).

    Рууд

    Каспер во втором круге одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной.

    Матч получился тяжелейшим, испанец внезапно показал свой лучший теннис. Но в пятом сете норвежец все-таки дожал своего соперника — 7:6, 1:6, 6:3, 4:6, 6:3.

    Алехандро порой действительно играет на очень хорошем уровне, просто это случается крайне редко. Рууду в этом плане чуть-чуть не повезло. Но главное, что для него эта история завершилась хэппи-эндом.

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    В первом круге Рууд выиграл у бразильца Фелипе Мелихени Родригеса — 6:3, 6:4, 6:3.

    Рууд — финалист двух предыдущих розыгрышей «Ролан Гаррос».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 4.10, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: в апреле Каспер выиграл у аргентинца в Барселоне — 7:6, 6:4. Скорее всего, Томас снова не сможет оставить норвежца, но при этом матч вряд ли разочарует. Как и Давидович-Фокина, Этчеверри, скорее всего, станет серьезным препятствием для одного из фаворитов турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.

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    Этчеверри — Рууд. Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Этчеверри — Рууд с коэффициентом 2.24.
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