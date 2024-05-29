Катержина Синякова
Хлоя Паке
Катерина Синякова
Среди множества чешских теннисисток, представленных в туре, есть те, на кого не обращают серьезного внимания и делают это напрасно. Одной из таких как раз и является Синякова.
Главный её козырь — стабильность во всех компонентах игры. Катерина может удивительно долго сидеть в защите на задней линии, а потом молниеносно перейти в атаку.
Перед выступлением в Риме она выиграла грунтовое соревнование в испанской Ллейде, обыграв в финале саму Майар Шериф.
В поединке против Паке чешка является безоговорочной фавориткой, и долго находиться на корте она не планирует.
Хлоэ Паке
Нельзя утверждать, что по карьере Паке смогла добиться чего-то выдающегося, однако в теннис она играет иногда очень даже прилично.
Правда, в большинстве своем это приходится на домашний «Ролан Гаррос» и другие турниры, проходящие на французском грунте.
В основную сетку она попала по «уайлд кард», и мало кто ожидал, что она вообще окажет какое-то сопротивление россиянке Диане Шнайдер. Однако Хлоэ не только организовала, но и победила.
В игре против Синяковой определённые шансы на успех есть, но соперница явно сильнее россиянки.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Синяковой — 1.26, победа Паке — 3.90.
Прогноз: Синякова максимально быстро зачехлит свою соперницу
- 1.69Самсонова — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.84Швентек — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.69Остапенко — Таусон: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф1 (-5) за 1.86.
Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.