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    Синякова разгромит француженку?

    Синякова — Паке. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синякова — Паке
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    Катерина Синякова
    Чешка Катерина Синякова и француженка Хлоэ Паке встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Синякова — Паке: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •  Катержина Синякова 14:00 Хлоя Паке

    Хлоя Паке

  • Франция
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    Катерина Синякова

    Среди множества чешских теннисисток, представленных в туре, есть те, на кого не обращают серьезного внимания и делают это напрасно. Одной из таких как раз и является Синякова.

    Главный её козырь — стабильность во всех компонентах игры. Катерина может удивительно долго сидеть в защите на задней линии, а потом молниеносно перейти в атаку.

    Перед выступлением в Риме она выиграла грунтовое соревнование в испанской Ллейде, обыграв в финале саму Майар Шериф.

    В поединке против Паке чешка является безоговорочной фавориткой, и долго находиться на корте она не планирует.

    Хлоэ Паке

    Нельзя утверждать, что по карьере Паке смогла добиться чего-то выдающегося, однако в теннис она играет иногда очень даже прилично.

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    Правда, в большинстве своем это приходится на домашний «Ролан Гаррос» и другие турниры, проходящие на французском грунте.

    В основную сетку она попала по «уайлд кард», и мало кто ожидал, что она вообще окажет какое-то сопротивление россиянке Диане Шнайдер. Однако Хлоэ не только организовала, но и победила.

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    В игре против Синяковой определённые шансы на успех есть, но соперница явно сильнее россиянки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Синяковой — 1.26, победа Паке — 3.90.

    Прогноз: Синякова максимально быстро зачехлит свою соперницу

    Ставка: Ф1 (-5) за 1.86.

    Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.

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    Синякова — Паке. Чешка Катерина Синякова и француженка Хлоэ Паке встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Синякова — Паке с коэффициентом 1.86.
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