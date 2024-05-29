Чешка Катерина Синякова и француженка Хлоэ Паке встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 14:00 мск. Синякова — Паке: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Катерина Синякова

Среди множества чешских теннисисток, представленных в туре, есть те, на кого не обращают серьезного внимания и делают это напрасно. Одной из таких как раз и является Синякова.

Главный её козырь — стабильность во всех компонентах игры. Катерина может удивительно долго сидеть в защите на задней линии, а потом молниеносно перейти в атаку.

Перед выступлением в Риме она выиграла грунтовое соревнование в испанской Ллейде, обыграв в финале саму Майар Шериф.

В поединке против Паке чешка является безоговорочной фавориткой, и долго находиться на корте она не планирует.

Хлоэ Паке

Нельзя утверждать, что по карьере Паке смогла добиться чего-то выдающегося, однако в теннис она играет иногда очень даже прилично.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Правда, в большинстве своем это приходится на домашний «Ролан Гаррос» и другие турниры, проходящие на французском грунте.

В основную сетку она попала по «уайлд кард», и мало кто ожидал, что она вообще окажет какое-то сопротивление россиянке Диане Шнайдер. Однако Хлоэ не только организовала, но и победила.

В игре против Синяковой определённые шансы на успех есть, но соперница явно сильнее россиянки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Синяковой — 1.26, победа Паке — 3.90.

Прогноз: Синякова максимально быстро зачехлит свою соперницу

Ставка: Ф1 (-5) за 1.86.

Альтернативный прогноз: Встреча завершится максимально быстро

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.