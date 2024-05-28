Юлия Путинцева
Квалификация Путинцевой не поддается сомнению, но в последнее время у неё есть определенные сложности с достижением удовлетворительных результатов по сезону.
На последнем турнире в Страсбурге Юлия смогла победить в двух поединках, где её последней жертвой стала американка Эшлин Крюгер.
В Риме также удалось выиграть два матча, хотя статус соревнования был куда выше. Там как раз и была обыграла Стивенс.
Нет сомнений, что американка захочет взять реванш, но спортсменка из Казахстана явно будет против такого расклада.
Слоан Стивенс
То, что Стивенс находится в элите мирового женского тенниса, целиком и полностью заслуга профессионального отношения к делу самой американки.
Талант, помноженный на трудолюбие, и дает подобные результаты. Возраст не щадит никого, но Слоан до сих пор может устроить серьезную взбучку подавляющей части женского тура.
Американка не может выиграть уже четыре матча кряду, а последняя побед датирована так и овсе концом апреля.
В матче с Путинцевой американка захочет отомстить за поражение по всем статьям в Риме, но ресурсов для этого у неё сейчас совсем не имеется.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.73, победа Стивенс — 2.12.
Прогноз: Стивенс сейчас неубедительна, поэтому победа останется за Путинцевой.
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Ставка: П1 за 1.73.
Альтернативный прогноз: Встреча затянется на продолжительное количество времени
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28.