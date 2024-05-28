Казахстанка Юлия Путинцева и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 17:30 мск. Путинцева — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юлия Путинцева

Квалификация Путинцевой не поддается сомнению, но в последнее время у неё есть определенные сложности с достижением удовлетворительных результатов по сезону.

На последнем турнире в Страсбурге Юлия смогла победить в двух поединках, где её последней жертвой стала американка Эшлин Крюгер.

В Риме также удалось выиграть два матча, хотя статус соревнования был куда выше. Там как раз и была обыграла Стивенс.

Нет сомнений, что американка захочет взять реванш, но спортсменка из Казахстана явно будет против такого расклада.

Слоан Стивенс

То, что Стивенс находится в элите мирового женского тенниса, целиком и полностью заслуга профессионального отношения к делу самой американки.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Талант, помноженный на трудолюбие, и дает подобные результаты. Возраст не щадит никого, но Слоан до сих пор может устроить серьезную взбучку подавляющей части женского тура.

Американка не может выиграть уже четыре матча кряду, а последняя побед датирована так и овсе концом апреля.

В матче с Путинцевой американка захочет отомстить за поражение по всем статьям в Риме, но ресурсов для этого у неё сейчас совсем не имеется.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.73, победа Стивенс — 2.12.

Прогноз: Стивенс сейчас неубедительна, поэтому победа останется за Путинцевой.

Ставка: П1 за 1.73.

Альтернативный прогноз: Встреча затянется на продолжительное количество времени

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28.