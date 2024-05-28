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    Путинцева снова обыграет Стивенс?

    Путинцева — Стивенс. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 28 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Стивенс
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    Юлия Путинцева
    Казахстанка Юлия Путинцева и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 17:30 мск. Путинцева — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Юлия Путинцева

    Квалификация Путинцевой не поддается сомнению, но в последнее время у неё есть определенные сложности с достижением удовлетворительных результатов по сезону.

    На последнем турнире в Страсбурге Юлия смогла победить в двух поединках, где её последней жертвой стала американка Эшлин Крюгер.

    В Риме также удалось выиграть два матча, хотя статус соревнования был куда выше. Там как раз и была обыграла Стивенс.

    Нет сомнений, что американка захочет взять реванш, но спортсменка из Казахстана явно будет против такого расклада.

    Слоан Стивенс

    То, что Стивенс находится в элите мирового женского тенниса, целиком и полностью заслуга профессионального отношения к делу самой американки.

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    Талант, помноженный на трудолюбие, и дает подобные результаты. Возраст не щадит никого, но Слоан до сих пор может устроить серьезную взбучку подавляющей части женского тура.

    Американка не может выиграть уже четыре матча кряду, а последняя побед датирована так и овсе концом апреля.

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    В матче с Путинцевой американка захочет отомстить за поражение по всем статьям в Риме, но ресурсов для этого у неё сейчас совсем не имеется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казахстанскую теннисистку в этом поединке: победа Путинцевой — 1.73, победа Стивенс — 2.12.

    Прогноз: Стивенс сейчас неубедительна, поэтому победа останется за Путинцевой.

    Ставка: П1 за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Встреча затянется на продолжительное количество времени

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28.

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    Путинцева — Стивенс. Казахстанка Юлия Путинцева и американка Слоан Стивенс встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Путинцева — Стивенс с коэффициентом 1.73.
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