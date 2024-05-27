Канадка Бьянка Андрееску и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:00 мск. Андрееску — Соррибес Тормо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бьянка Андрееску

От былого имени Бьянки Андрееску практически ничего не осталось. Травмы буквально замучили канадскую спортсменку, и она совсем бед какого-либо настроения и задора выступает в туре.

В данный момент времени былая победительница US Open располагается в третьей сотне рейтинга, но получила от организаторов турнира «Уайлд Кард».

В трех последних поединках Бьянка не смогла победить ни разу, поэтому настроение перед стартом в Париже у неё соответствующее.

Совсем не верится, что она сможет оказать хоть какое-то сопротивление сильной испанке.

Сара Соррибес-Тормо

От Соррибес-Тормо не ждал никаких выдающихся результатов на «Ролан Гаррос» прошлого года, но там испанка была просто неудержима.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

После того прорыва она держала уровень до самого конца сезона, но в новом она немного не дотягиват до своих прошлогодних резульутатах.

На домашнем грунтовом турнире в Мадриде она смогла выйти в четвертый круг, где без вариантов проиграла Швентек, забрав за весь матч всего лишь один гейм.

В противостоянии против Андрееску у Сары куда больше шансов на убедительный проход по дистанции дальше.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 3.51, победа Соррибес-Тормо — 1.31.

Прогноз: Испанка продемонстрирует класс и максимально легко одолеет канадскую спортсменку

Ставка: Ф2 (-5) за 1.99.

Альтернативный прогноз: Встреча не продлится долго время

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.