Бьянка Андрееску
От былого имени Бьянки Андрееску практически ничего не осталось. Травмы буквально замучили канадскую спортсменку, и она совсем бед какого-либо настроения и задора выступает в туре.
В данный момент времени былая победительница US Open располагается в третьей сотне рейтинга, но получила от организаторов турнира «Уайлд Кард».
В трех последних поединках Бьянка не смогла победить ни разу, поэтому настроение перед стартом в Париже у неё соответствующее.
Совсем не верится, что она сможет оказать хоть какое-то сопротивление сильной испанке.
Сара Соррибес-Тормо
От Соррибес-Тормо не ждал никаких выдающихся результатов на «Ролан Гаррос» прошлого года, но там испанка была просто неудержима.
После того прорыва она держала уровень до самого конца сезона, но в новом она немного не дотягиват до своих прошлогодних резульутатах.
На домашнем грунтовом турнире в Мадриде она смогла выйти в четвертый круг, где без вариантов проиграла Швентек, забрав за весь матч всего лишь один гейм.
В противостоянии против Андрееску у Сары куда больше шансов на убедительный проход по дистанции дальше.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 3.51, победа Соррибес-Тормо — 1.31.
Прогноз: Испанка продемонстрирует класс и максимально легко одолеет канадскую спортсменку
- 1.92Зверев — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.88Арнальди — Фис: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 1.90Доден — Дэй: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-5) за 1.99.
Альтернативный прогноз: Встреча не продлится долго время
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.