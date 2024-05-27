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    Соррибес-Тормо хорошо разомнется в первом круге?

    Андрееску — Соррибес Тормо. Ставка (к. 1.99) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 27 мая 2024 года

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    Сара Соррибес Тормо
    Канадка Бьянка Андрееску и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:00 мск. Андрееску — Соррибес Тормо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бьянка Андрееску

    От былого имени Бьянки Андрееску практически ничего не осталось. Травмы буквально замучили канадскую спортсменку, и она совсем бед какого-либо настроения и задора выступает в туре.

    В данный момент времени былая победительница US Open располагается в третьей сотне рейтинга, но получила от организаторов турнира «Уайлд Кард».

    В трех последних поединках Бьянка не смогла победить ни разу, поэтому настроение перед стартом в Париже у неё соответствующее.

    Совсем не верится, что она сможет оказать хоть какое-то сопротивление сильной испанке.

    Сара Соррибес-Тормо

    От Соррибес-Тормо не ждал никаких выдающихся результатов на «Ролан Гаррос» прошлого года, но там испанка была просто неудержима.

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    После того прорыва она держала уровень до самого конца сезона, но в новом она немного не дотягиват до своих прошлогодних резульутатах.

    На домашнем грунтовом турнире в Мадриде она смогла выйти в четвертый круг, где без вариантов проиграла Швентек, забрав за весь матч всего лишь один гейм.

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    В противостоянии против Андрееску у Сары куда больше шансов на убедительный проход по дистанции дальше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 3.51, победа Соррибес-Тормо — 1.31.

    Прогноз: Испанка продемонстрирует класс и максимально легко одолеет канадскую спортсменку

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.99.

    Альтернативный прогноз: Встреча не продлится долго время

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.70.

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    Андрееску — Соррибес Тормо. Канадка Бьянка Андрееску и испанка Сара Соррибес-Тормо встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Андрееску — Соррибес Тормо с коэффициентом 1.99.
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