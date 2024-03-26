Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Бена Шелтона в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 00:00 мск. Музетти — Шелтон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо в первом матче одержал классную победу над Романом Сафиуллиным — 7:5, 6:1.

Вопреки ожиданиям, итальянец классно провел матч, в котором его соперник очень часто ошибался в геймах на своей подаче.

Сафиуллин взял лишь 29 процентов очков на втором мяче. Музетти, правда, в этом плане ушел не слишком далеко, но в целом он сыграл заметно лучше, особенно это касается второй партии.

Примечательно, что Музетти в этом сезоне пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

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На «тысячнике» в Индиан-Уэллс 22-летний теннисист после победы над Денисом Шаповаловым уступил Хольгеру Руне.

Шелтон

Бен в предыдущем раунде спокойно выиграл у 18-летнего испанца Мартина Ландалуса — 6:3, 6:4.

Американец в этом матче практически не ошибался в геймах на собственной подаче: соперник взял на приеме лишь девять очков.

В этом году Шелтон до сих пор выиграл меньше двух матчей только на одном турнире — в первый день января он проиграл Роману Сафиуллину в Брисбене в стартовом раунде.

В Индиан-Уэллс 17-я ракетка мира выиграл у чеха Якуба Меньшика и аргентинца Франсиско Серундоло, после чего проиграл Яннику Синнеру (6:7, 1:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.28, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: в прошлом году Бен проиграл Лоренцо на траве в Лондоне — 4:6, 6:4, 4:6. Этот результат стал сюрпризом, все-таки у итальянца нет такой классной подачи, как у американца. Вряд ли в предстоящем матче будет легче, но, скорее всего, Шелтон возьмет реванш. С момента их предыдущей встречи Бен добился существенного прогресса.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-3,5) за 1.95.