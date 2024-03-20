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    Нисикори выиграет первый матч после травмы?

    Офнер — Нисикори. Ставка (к. 2.39) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2024 года

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    Кэй Нисикори
    Японец Кэй Нисикори сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Офнер — Нисикори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2024 года

    Офнер

    Еще в начале января Себастьян дошел до полуфинала на турнире в Гонконге, но с тех пор он пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Несмотря на все недавние неудачи, австриец по-прежнему находится в топ-40.

    На прошлой неделе Офнер проиграл французу Теренсу Атману на старте «челленджера» в Финиксе.

    В Индиан-Уэллс 27-летний теннисист уступил в первом круге хорвату Борне Чорич. Третий сет соперник забрал со счетом 6:0.

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    Также стоит отметить, что Офнер провалил февральские турниры в Южной Америке, не выиграв ни матча в Кордове, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро, хотя грунт, как известно, его любимое покрытие.

    Нисикори

    Кэй в очередной раз возвращается в тур после травмы. На этот раз он пропустил больше шести месяцев из-за проблем с коленом.

    Перед этим японец не играл с октября 2021-го до лета 2023-го из-за проблем с бедром.

    В июне прошлого года Нисикори после большого перерыва сразу же выиграл турнир в пуэрториканском Пальмас-дель-Маре.

    Вскоре после этого бывшая четвертая ракетка мира выиграл два матча в Чикаго и дошел до четвертьфинала в Атланте.

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    Сложно сказать, сможет ли Кэй провести так же бодро первые турниры после повторного возвращения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Офнера в этом матче можно поставить за 1.65, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.24.

    Прогноз: Кэй вполне может приятно удивить, но сейчас все-таки будет логично не делать ставок на исход. Хотя австриец, надо признать, в последнее время совсем не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Ставка и прогноз на матч Офнер — Нисикори с коэффициентом 2.39. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на теннис. Нисикори выиграет первый матч после травмы?
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