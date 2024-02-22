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    Остались ли у Монфиса силы на матч с Эмбером?

    Эмбер — Монфис. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дохе 22 февраля 2024 года

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    Французы Гаэль Монфис и Юго Эмбер встретятся в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 19:30 мск. Эмбер — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эмбер

    Юго попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче француз одержал уверенную победу над Павлом Котовым — 6:4, 6:1. У россиянина совсем не пошла игра на приеме, тогда как соперник спокойно сделал три брейка.

    В принципе, этот результат не стал большим сюрпризом. Эмбер, как и ожидалось, восстановил силы после раннего вылета на недавнем турнире в Роттердаме.

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    В первой половине месяца Юго стал победителем домашнего турнира в Марселе. Здесь он обыграл Юго Гастона, Алехандро Давидовича-Фокину, Хуберта Хуркача и Григора Димитрова.

    Монфис

    Гаэль начал неделю с победы над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:1, 7:6.

    Француз в целом провел матч на очень хорошем уровне, не сумев взять на своей подаче лишь гейм. Эту единственную оплошность удалось компенсировать эффективной игрой на приеме.

    В следующем матче 37-летний Монфис одержал волевую победу над Чжичжэнем Чжаном — 4:6, 7:5, 7:6.

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    Игра получилась тяжелейшей, о чем свидетельствует в том числе счет, но и здесь Монфис тоже продемонстрировал отличный теннис. В решающем сете бывшая шестая ракетка мира взял на первой подаче 91 процент очков.

    Монфис впервые в сезоне выиграл два матча подряд. До этой недели у него было лишь два победы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: очевидно, что Гаэль отдал немало сил в предыдущих матчах, однако почему-то есть ощущение, что против него сейчас лучше не ставить. Монфис вполне может остановить и Эмбера.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Эмбер — Монфис: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на теннис. Остались ли у Монфиса силы на матч с Эмбером?
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