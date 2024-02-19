Кудерметова
Теперь уже точно можно говорить о том, что Вероника провалила начало сезона, несмотря на то, что она по-прежнему находится в топ-20.
На минувшей неделе россиянка не прошла ни одного раунда в Дохе, проиграв на старте турнира Даниэль Коллинс.
Серия поражений Кудерметовой составляет уже четыре матча. Ранее она уступила Екатерина Александровой во втором круге турнира в Аделаиде и не не выиграла ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.
В прошлом году Кудерметова не смогла пройти первый раунд в Дубае, но при этом в 2022-м она дошла здесь до финала.
Ястремская
Даяна сразу после Открытого чемпионата Австралии сыграла в австрийском Линце, после чего решила сделать небольшую паузу после очень эмоционального января.
В Мельбурне украинка, как известно, сенсационно дошла до полуфинала. Там она сначала прошла сложнейшую квалификацию, а потом пошумела в основной сетке.
Самыми значимыми стали победы Ястремской над Маркетой Вондроушовой, Викторией Азаренко и Линдой Носковой.
Почти сразу после этого Даяна зачем-то поехал в Линц. Здесь она обыграла в первом круге Эрику Андрееву, после чего уступила с разгромным счетом Донне Векич.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.08.
Прогноз: скорее всего, у Вероники будут проблемы в игре против упертой украинки. Коэффициенты в данном случае логично поменять местами, россиянку даже с натяжкой трудно назвать фавориткой.
Рекомендуемая ставка: победа Ястремской за 2.08.