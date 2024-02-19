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    Кудерметова снова проиграет?

    Кудерметова — Ястремская. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Дубае 19 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Ястремская
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 13:00 мск. Кудерметова — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Теперь уже точно можно говорить о том, что Вероника провалила начало сезона, несмотря на то, что она по-прежнему находится в топ-20.

    На минувшей неделе россиянка не прошла ни одного раунда в Дохе, проиграв на старте турнира Даниэль Коллинс.

    Серия поражений Кудерметовой составляет уже четыре матча. Ранее она уступила Екатерина Александровой во втором круге турнира в Аделаиде и не не выиграла ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.

    В прошлом году Кудерметова не смогла пройти первый раунд в Дубае, но при этом в 2022-м она дошла здесь до финала.

    Ястремская

    Даяна сразу после Открытого чемпионата Австралии сыграла в австрийском Линце, после чего решила сделать небольшую паузу после очень эмоционального января.

    В Мельбурне украинка, как известно, сенсационно дошла до полуфинала. Там она сначала прошла сложнейшую квалификацию, а потом пошумела в основной сетке.

    Все прогнозы на теннис

    Самыми значимыми стали победы Ястремской над Маркетой Вондроушовой, Викторией Азаренко и Линдой Носковой.

    Почти сразу после этого Даяна зачем-то поехал в Линц. Здесь она обыграла в первом круге Эрику Андрееву, после чего уступила с разгромным счетом Донне Векич.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.08.

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    Прогноз: скорее всего, у Вероники будут проблемы в игре против упертой украинки. Коэффициенты в данном случае логично поменять местами, россиянку даже с натяжкой трудно назвать фавориткой.

    Рекомендуемая ставка: победа Ястремской за 2.08.

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    Кудерметова — Ястремская: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 19.02.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова проиграет?
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