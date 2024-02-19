Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 19 февраля, начало — в 13:00 мск. Кудерметова — Ястремская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Теперь уже точно можно говорить о том, что Вероника провалила начало сезона, несмотря на то, что она по-прежнему находится в топ-20.

На минувшей неделе россиянка не прошла ни одного раунда в Дохе, проиграв на старте турнира Даниэль Коллинс.

Серия поражений Кудерметовой составляет уже четыре матча. Ранее она уступила Екатерина Александровой во втором круге турнира в Аделаиде и не не выиграла ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии и в Абу-Даби.

В прошлом году Кудерметова не смогла пройти первый раунд в Дубае, но при этом в 2022-м она дошла здесь до финала.

Ястремская

Даяна сразу после Открытого чемпионата Австралии сыграла в австрийском Линце, после чего решила сделать небольшую паузу после очень эмоционального января.

В Мельбурне украинка, как известно, сенсационно дошла до полуфинала. Там она сначала прошла сложнейшую квалификацию, а потом пошумела в основной сетке.

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Самыми значимыми стали победы Ястремской над Маркетой Вондроушовой, Викторией Азаренко и Линдой Носковой.

Почти сразу после этого Даяна зачем-то поехал в Линц. Здесь она обыграла в первом круге Эрику Андрееву, после чего уступила с разгромным счетом Донне Векич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.75, победу Ястремской букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: скорее всего, у Вероники будут проблемы в игре против упертой украинки. Коэффициенты в данном случае логично поменять местами, россиянку даже с натяжкой трудно назвать фавориткой.

Рекомендуемая ставка: победа Ястремской за 2.08.