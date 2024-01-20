ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 19:15
    • «Металлург» уверенно победил «Адмирал»
  • 18:54
    • «Барыс» уступил дома ЦСКА
    Все новости спорта

    Рууд продлит серию побед над Норри?

    Норри — Рууд. Ставка (к. 2.28) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Каспер Рууд Прогнозы на Кэмерон Норри Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Норри — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 09:00 мск. Норри — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 20 Января 2024 года
    Кэмерон Норри
  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 09:00 Каспер Рууд Каспер Рууд
  • Норвегия
    •

    Норри

    Кэмерон повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре. Больше двух матчей здесь он пока не выигрывал.

    В предыдущем матче британец одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери — 3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.

    Несмотря на то, что Норри уступал 0-2 по сетам, в целом он показал очень хороший теннис. Это был уверенный камбэк.

    В первом круге бывшая восьмая ракетка мира выиграла у перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:4, 6:4, 6:2).

    Рууд

    Касперу тоже пришлось понервничать в предыдущем раунде. Норвежец дожал Макса Перселла только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6.

    Австралиец на самом деле не такой уж простой соперник, как многие, возможно, думали, достаточно вспомнить его прошлогодний прорыв.

    Все прогнозы на Australian Open

    Более того, в 2023-м Рууд проиграл Перселлу в Цинциннати. Поэтому нет ничего удивительного в том, что бывшей второй ракетке мира пришлось помучиться в этой игре.

    На старте турнира Рууд разгромил испанца Альберта Рамоса.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Каспер ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против британца. Скорее всего, норвежец продлит эту серию, но как минимум один дополнительный сет ему точно понадобится.

    Ставка — победа Рууда + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гонконг — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сарагоса — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бержерак — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Норри — Рууд: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Рууд продлит серию побед над Норри?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры