Норвежец Каспер Рууд сыграет против британца Кэмерона Норри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 09:00 мск. Норри — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Норри

Кэмерон повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре. Больше двух матчей здесь он пока не выигрывал.

В предыдущем матче британец одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери — 3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.

Несмотря на то, что Норри уступал 0-2 по сетам, в целом он показал очень хороший теннис. Это был уверенный камбэк.

В первом круге бывшая восьмая ракетка мира выиграла у перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:4, 6:4, 6:2).

Рууд

Касперу тоже пришлось понервничать в предыдущем раунде. Норвежец дожал Макса Перселла только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6.

Австралиец на самом деле не такой уж простой соперник, как многие, возможно, думали, достаточно вспомнить его прошлогодний прорыв.

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Более того, в 2023-м Рууд проиграл Перселлу в Цинциннати. Поэтому нет ничего удивительного в том, что бывшей второй ракетке мира пришлось помучиться в этой игре.

На старте турнира Рууд разгромил испанца Альберта Рамоса.

Прогноз и ставка

На Норри в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.36.

Каспер ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против британца. Скорее всего, норвежец продлит эту серию, но как минимум один дополнительный сет ему точно понадобится.

Ставка — победа Рууда + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.