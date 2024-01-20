Норри
Кэмерон повторил свой лучший результат на австралийском мэйджоре. Больше двух матчей здесь он пока не выигрывал.
В предыдущем матче британец одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери — 3:6, 6:7, 6:2, 6:4, 6:4.
Несмотря на то, что Норри уступал 0-2 по сетам, в целом он показал очень хороший теннис. Это был уверенный камбэк.
В первом круге бывшая восьмая ракетка мира выиграла у перуанца Хуана-Пабло Варильяса (6:4, 6:4, 6:2).
Рууд
Касперу тоже пришлось понервничать в предыдущем раунде. Норвежец дожал Макса Перселла только на решающем тай-брейке — 6:3, 6:7, 6:3, 3:6, 7:6.
Австралиец на самом деле не такой уж простой соперник, как многие, возможно, думали, достаточно вспомнить его прошлогодний прорыв.
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Более того, в 2023-м Рууд проиграл Перселлу в Цинциннати. Поэтому нет ничего удивительного в том, что бывшей второй ракетке мира пришлось помучиться в этой игре.
На старте турнира Рууд разгромил испанца Альберта Рамоса.
Прогноз и ставка
На Норри в этом матче можно поставить за 3.16, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.36.
Каспер ни разу не проигрывал в трех предыдущих матчах против британца. Скорее всего, норвежец продлит эту серию, но как минимум один дополнительный сет ему точно понадобится.
Ставка — победа Рууда + тотал сетов больше 3,5 за 2.28.