Меньшик
Якуб на старте турнира одержал классную победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:5, 7:5.
Чех, безусловно, снова приятно удивил, но при этом надо признать, что канадский теннисист по-прежнему не в лучшей форме.
Меньшик, которому всего лишь 18 лет, так и не отдал ни одного гейма на собственной подаче, отыграв девять брейк-пойнтов.
С учетом квалификации Меньшик выиграл в Мельбурне уже четыре матча.
В прошлом году Якуб дошел до третьего круга на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке его остановил американец Тейлорц Фриц.
Хуркач
Хуберт в первом раунде выиграл у австралийца Омара Ясика — 7:6, 6:4, 6:2.
Поляк, как и ожидалось, без лишних нервов разобрался с представителем четвертой сотни рейтинга.
Хуркач, как обычно, очень хорошо подавал, не оставив сопернику шансов на приеме. У Омара был лишь один брейк-пойнт.
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Лучшим результатом Хуберта в Мельбурне пока что остается выход в четвертый круг в прошлом сезоне.
Прогноз и ставка
На Меньшика в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.21.
Кажется, вслед за Шаповаловым талантливый чех готов удивить и мощного поляка.
Главный недостаток Хуркача заключается в том, что его игра чересчур зависима от первой подачи, и Якуб, скорее всего, воспользуется этим.
Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.94.