ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297 Жозе Моуринью «Барса», «Ньюкасл» или сборная Бразилии? Где продолжит карьеру Моуринью
  • 22:51
    • В руководстве ЦСКА высказались о трансфере Кругового
  • 21:46
    • СКА не испытал проблем в матче с «Амуром»
  • 18:51
    • «Авангард» одержал уверенную победу над ЦСКА
  • 18:41
    • Круговой подписал контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    Хуркач проиграет 18-летнему чеху?

    Меньшик — Хуркач. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Хуберт Хуркач
    Прогноз и ставки на Меньшик — Хуркач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 08:00 мск. Меньшик — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Меньшик

    Якуб на старте турнира одержал классную победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:5, 7:5.

    Чех, безусловно, снова приятно удивил, но при этом надо признать, что канадский теннисист по-прежнему не в лучшей форме.

    Меньшик, которому всего лишь 18 лет, так и не отдал ни одного гейма на собственной подаче, отыграв девять брейк-пойнтов.

    С учетом квалификации Меньшик выиграл в Мельбурне уже четыре матча.

    В прошлом году Якуб дошел до третьего круга на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке его остановил американец Тейлорц Фриц.

    Хуркач

    Хуберт в первом раунде выиграл у австралийца Омара Ясика — 7:6, 6:4, 6:2.

    Поляк, как и ожидалось, без лишних нервов разобрался с представителем четвертой сотни рейтинга.

    Хуркач, как обычно, очень хорошо подавал, не оставив сопернику шансов на приеме. У Омара был лишь один брейк-пойнт.

    Все прогнозы на Australian Open

    Лучшим результатом Хуберта в Мельбурне пока что остается выход в четвертый круг в прошлом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Меньшика в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.21.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Кажется, вслед за Шаповаловым талантливый чех готов удивить и мощного поляка.

    Главный недостаток Хуркача заключается в том, что его игра чересчур зависима от первой подачи, и Якуб, скорее всего, воспользуется этим.

    Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Блэкпул — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ПСВ — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч ДР Конго — Замбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.45
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рус — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Меньшик — Хуркач: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач проиграет 18-летнему чеху?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры