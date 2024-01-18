Поляк Хуберт Хуркач сыграет против чеха Якуба Меньшика во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 08:00 мск. Меньшик — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Меньшик

Якуб на старте турнира одержал классную победу над Денисом Шаповаловым — 6:3, 7:5, 7:5.

Чех, безусловно, снова приятно удивил, но при этом надо признать, что канадский теннисист по-прежнему не в лучшей форме.

Меньшик, которому всего лишь 18 лет, так и не отдал ни одного гейма на собственной подаче, отыграв девять брейк-пойнтов.

С учетом квалификации Меньшик выиграл в Мельбурне уже четыре матча.

В прошлом году Якуб дошел до третьего круга на Открытом чемпионате США. В Нью-Йорке его остановил американец Тейлорц Фриц.

Хуркач

Хуберт в первом раунде выиграл у австралийца Омара Ясика — 7:6, 6:4, 6:2.

Поляк, как и ожидалось, без лишних нервов разобрался с представителем четвертой сотни рейтинга.

Хуркач, как обычно, очень хорошо подавал, не оставив сопернику шансов на приеме. У Омара был лишь один брейк-пойнт.

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Лучшим результатом Хуберта в Мельбурне пока что остается выход в четвертый круг в прошлом сезоне.

Прогноз и ставка

На Меньшика в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.21.

Кажется, вслед за Шаповаловым талантливый чех готов удивить и мощного поляка.

Главный недостаток Хуркача заключается в том, что его игра чересчур зависима от первой подачи, и Якуб, скорее всего, воспользуется этим.

Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.94.