Димитров
Григор в этом году входит в группу скрытых фаворитов австралийского мэйджора.
У бывшей третьей ракетки мира, похоже, началась вторая молодость. Достаточно взглянуть на его результат.
В начале января Димитров стал победителем турнира в Брисбене, выиграв в финале у Хольгера Руне. Примечательно, что это его первый титул с ноября 2017 года.
Осенью 32-летний Димитров остановился в шаге от победы на «Мастерсе» в Париже и дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. В Китае Григор выиграл у Карлоса Алькараса, в столице Франции — у Даниила Медведева, Хуберта Хуркача и Стефаноса Циципаса.
Фучович
Мартон начал новый сезон в Брисбене, где в первом же матче проиграл на решающем тай-брейке итальянцу Маттео Арнальди.
После этого венгр решил сконцентрироваться на самостоятельной подготовке, хотя мог сыграть в Окленде или Аделаиде.
В прошлом году Фучович дошел в Мельбурне до третьего раунда. После побед над Федерико Корией и Ллойдом Харрисом его остановил Янник Синнер, хотя итальянец уступал 0-2 по сетам.
Все прогнозы на Australian Open
Но лучшим результатом бывшей 31-й ракетки мира на австралийском мэйджоре пока остается выход в четвертый круг в 2018-м и 2020 году. Интересно, что в обоих случаях он проиграл Роджеру Федереру.
Прогноз и ставка
На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Фучовича букмекеры предлагают за 5.15.
Скорее всего, болгарин спокойно выйдет в следующий раунд. Григор снова играет на уровне топ-10.
Ставка — победа Димитрова в трех сетах за 2.24.