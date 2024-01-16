Болгарин Григор Димитров сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Димитров — Фучович: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Димитров

Григор в этом году входит в группу скрытых фаворитов австралийского мэйджора.

У бывшей третьей ракетки мира, похоже, началась вторая молодость. Достаточно взглянуть на его результат.

В начале января Димитров стал победителем турнира в Брисбене, выиграв в финале у Хольгера Руне. Примечательно, что это его первый титул с ноября 2017 года.

Осенью 32-летний Димитров остановился в шаге от победы на «Мастерсе» в Париже и дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. В Китае Григор выиграл у Карлоса Алькараса, в столице Франции — у Даниила Медведева, Хуберта Хуркача и Стефаноса Циципаса.

Фучович

Мартон начал новый сезон в Брисбене, где в первом же матче проиграл на решающем тай-брейке итальянцу Маттео Арнальди.

После этого венгр решил сконцентрироваться на самостоятельной подготовке, хотя мог сыграть в Окленде или Аделаиде.

В прошлом году Фучович дошел в Мельбурне до третьего раунда. После побед над Федерико Корией и Ллойдом Харрисом его остановил Янник Синнер, хотя итальянец уступал 0-2 по сетам.

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Но лучшим результатом бывшей 31-й ракетки мира на австралийском мэйджоре пока остается выход в четвертый круг в 2018-м и 2020 году. Интересно, что в обоих случаях он проиграл Роджеру Федереру.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Фучовича букмекеры предлагают за 5.15.

Скорее всего, болгарин спокойно выйдет в следующий раунд. Григор снова играет на уровне топ-10.

Ставка — победа Димитрова в трех сетах за 2.24.