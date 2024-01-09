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    Касаткиной хватит двух сетов для победы над Лью?

    Лью — Касаткина. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Аделаиде 9 января 2024 года

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    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Клер Лью в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 05:30 мск. Лью — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Лью

    Клер пробилась в основную сетку через квалификацию. И тут надо сказать, что она приятно удивила, заодно напомним, что в какой-то момент не просто так была близка к дебюту в топ-50.

    В первом матче отбора американка одержала разгромную победу над опытной итальянкой Камилой Джорджи — 6:3, 6:1.

    В решающем раунде Лью остановила свою соотечественницу Тейлор Таунсэнд — 6:4, 6:1.

    В первом матче нового сезона 23-летняя теннисистка уступила Кори Гауфф на старте турнира в новозеландском Окленде.

    В прошлом году лучшими результатами Клер стали выход в финал турнира WTA 125 в Чикаго и полуфинал в Будапеште.

    Касаткина

    Дарья тем временем начала сезон с выхода в четвертьфинал в австралийском Брисбене.

    Надо признать, что россиянка приятно удивила в первых матчах. Сначала она уверенно разобралась с украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:4.

    Дальше была победа над Магдой Линетт из Польши, и здесь Касаткиной тоже хватило двух сетов — 6:4, 6:2.

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    В четвертьфинале 26-летняя теннисистка уступила будущей финалистке Арине Соболенко — 1:6, 4:6.

    По итогам прошедшей недели Касаткина вернулась в топ-15.

    Прогноз и ставка

    На Лью в этом матче можно поставить за 2.88, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.42.

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    Американки здорово провела недавние матчи, но все равно есть ощущение, что она не станет серьезным препятствием для российской теннисистки.

    Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.02.

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    Лью — Касаткина: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на теннис. Касаткиной хватит двух сетов для победы над Лью?
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