Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Клер Лью в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 9 января, начало — в 05:30 мск. Лью — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Лью

Клер пробилась в основную сетку через квалификацию. И тут надо сказать, что она приятно удивила, заодно напомним, что в какой-то момент не просто так была близка к дебюту в топ-50.

В первом матче отбора американка одержала разгромную победу над опытной итальянкой Камилой Джорджи — 6:3, 6:1.

В решающем раунде Лью остановила свою соотечественницу Тейлор Таунсэнд — 6:4, 6:1.

В первом матче нового сезона 23-летняя теннисистка уступила Кори Гауфф на старте турнира в новозеландском Окленде.

В прошлом году лучшими результатами Клер стали выход в финал турнира WTA 125 в Чикаго и полуфинал в Будапеште.

Касаткина

Дарья тем временем начала сезон с выхода в четвертьфинал в австралийском Брисбене.

Надо признать, что россиянка приятно удивила в первых матчах. Сначала она уверенно разобралась с украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:4.

Дальше была победа над Магдой Линетт из Польши, и здесь Касаткиной тоже хватило двух сетов — 6:4, 6:2.

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В четвертьфинале 26-летняя теннисистка уступила будущей финалистке Арине Соболенко — 1:6, 4:6.

По итогам прошедшей недели Касаткина вернулась в топ-15.

Прогноз и ставка

На Лью в этом матче можно поставить за 2.88, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.42.

Американки здорово провела недавние матчи, но все равно есть ощущение, что она не станет серьезным препятствием для российской теннисистки.

Ставка — победа Касаткиной в двух сетах за 2.02.