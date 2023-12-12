Россиянка Эрика Андреева сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 13:30 мск. Сонмез — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сонмез

Зейнеп уже в ближайшем будущем, возможно, будет главной теннисисткой Турции.

В этом году 21-летняя Сонмез успела дебютировать в топ-150. Сейчас она занимает 164-е место в рейтинге WTA.

Сонмез не очень удачно провела недавние турниры, но также стоит отметить, то ранее в этом году она взяла титул в Таллине и дошла до финала в Любляне.

Кроме того, Зейнеп прошла квалификацию на двух турнирах WTA — в Хертогенбосе и Гамбурге.

Андреева

Эрика тем временем сыграет уже на третьем турнире в этом месяце.

На прошлой неделе россиянка дошла до четвертьфинала в Анже. Сначала она обыграла Нурию Парризас-Диас и Андреа Миту, после чего уступила будущей чемпионке Кларе Бюрель.

В Андорре Андреева выступила значительно лучше. Здесь она добралась до финала, в котором уступила испанке Марине Бассольс Рибере.

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Также в контексте важного матча важно отметить, что Эрика в этом сезоне выиграла 16 матчей из 21 на крытых кортах.

Прогноз и ставка

На Сонмез в этом матче можно поставить за 4.70, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.

На самом деле здесь не так уж всё и очевидно. В начале сезона Эрика уступила Зейнеп на турнире ITF во французском Андрезьё-Бутеоне со счетом 3:6, 5:7.

Плюс надо учитывать, что у россиянки было очень энергозатратное начало месяца. Вполне вероятно, что Сонмез воспользуется этим.

Ставка — Сонмез возьмет хотя бы один сет за 2.29.