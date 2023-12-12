Сонмез
Зейнеп уже в ближайшем будущем, возможно, будет главной теннисисткой Турции.
В этом году 21-летняя Сонмез успела дебютировать в топ-150. Сейчас она занимает 164-е место в рейтинге WTA.
Сонмез не очень удачно провела недавние турниры, но также стоит отметить, то ранее в этом году она взяла титул в Таллине и дошла до финала в Любляне.
Кроме того, Зейнеп прошла квалификацию на двух турнирах WTA — в Хертогенбосе и Гамбурге.
Андреева
Эрика тем временем сыграет уже на третьем турнире в этом месяце.
На прошлой неделе россиянка дошла до четвертьфинала в Анже. Сначала она обыграла Нурию Парризас-Диас и Андреа Миту, после чего уступила будущей чемпионке Кларе Бюрель.
В Андорре Андреева выступила значительно лучше. Здесь она добралась до финала, в котором уступила испанке Марине Бассольс Рибере.
Также в контексте важного матча важно отметить, что Эрика в этом сезоне выиграла 16 матчей из 21 на крытых кортах.
Прогноз и ставка
На Сонмез в этом матче можно поставить за 4.70, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.18.
На самом деле здесь не так уж всё и очевидно. В начале сезона Эрика уступила Зейнеп на турнире ITF во французском Андрезьё-Бутеоне со счетом 3:6, 5:7.
Плюс надо учитывать, что у россиянки было очень энергозатратное начало месяца. Вполне вероятно, что Сонмез воспользуется этим.
Ставка — Сонмез возьмет хотя бы один сет за 2.29.