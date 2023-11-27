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    Эрика Андреева начнет неделю с уверенной победы?

    Бандекки — Андреева. Ставка (к. 1.87) и проноз на турнир в Андорре 27 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Бандекки — Андреева
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против швейцарки Сюзан Бандекки в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 20:00 мск. Бандекки — Андреева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Бандекки

    Ближайшая цель Сюзан — возвращение в третью сотню рейтинга. На данный момент она занимает 329-е место.

    На прошлой неделе швейцарка не выиграла ни одного матча в итальянском Ортизеи, сразу же проиграв 542-й ракетке мира Кайсе Хеннеманн.

    Зато в начале ноября Бандекки дошла до полуфинала на турнире ITF в Монастире (Тунис). Дальше ее не пустила россиянка Мария Бондаренко.

    В контексте предстоящей встречи также можно ответить, что в начале года она выиграла по три матчах на крытых корта в Порту и французском Жуэ-ле-Тур. Это ее лучшие результаты в 2023-м.

    Андреева

    Эрика в этом году пыталась прорваться в топ-100, но так и не достигла цели. Эту неделю она начала в статусе 138-й ракетки мира.

    Главным успехом россиянки этой осенью стал выход в финал турнира в Руане. Здесь она остановила Жиль Тайкманн, Осеан Доден и Ализе Корне, после чего уступила Виктории Голубич.

    Все прогнозы на теннис

    В сентябре Андреева выиграла два матча на грунтовом турнире в Любляне. Во втором круге 19-летняя теннисистка остановила опытную чешку Сару Бейлек.

    В сезоне-2023 Эрика выиграла 10 из 13 матчей на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Бандекки в этом матче можно поставить за 4.10, победу Андреевой букмекеры предлагают за 1.23.

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    Эрика играет не так уверенно и мощно, как ее младшая сестра Мирра, но в данном случае она, скорее всего, без проблем выйдет в следующий раунд.

    Ставка — победа Андреевой + тотал геймов меньше 20,5 за 1.87.

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    Бандекки — Андреева: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на теннис. Эрика Андреева начнет неделю с уверенной победы?
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