Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 20 октября, начало — в 20:00 мск. Цицицас — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос, стартовавший сразу со второго раунда, в первом матче на этой неделе выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 7:5, 6:3.

Грек не очень хорошо начал первый сет, позволил нидерландцу сделать брейк, но в итоге отыгрался.

А во второй партии Циципас уже доминировал, показав свою лучшую игру. На приеме у соперника вообще не было шансов.

Также стоит отметить, что после победы на мексиканском турнире в Лос-Кабосе Циципас пока ни разы не выигрывал два матча подряд.

Ханфманн

Янник тем временем провел уже два матча на текущем турнире. Но отдельного внимания заслуживает только встреча с Домиником Тимом.

Немец выиграл у австрийского теннисиста во втором круге — 6:4, 5:7, 6:4.

И результат вряд ли кого-то удивил. Тим весь сезон чередует хорошие матчи с откровенно провальными.

Правда, в данном случае слово «провал», возможно, не очень уместно употреблять, все-таки разборки продолжались вплоть до последнего гейма.

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К слову, в этом матче Ханфманн отыграл 13 из 15 брейк-пойнтов. Где-то ему еще и повезло.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.26, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 3.86.

Как ни странно, для Стефаноса это принципиальная встреча. Дело в том, что летом он проиграл немцу на травяном турнире на Мальорке.

У грека, правда, и без этого хватает мотивации после всех недавних провалов. Поэтому склоняемся к тому, что матч завершится победой фаворита.

Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.82.