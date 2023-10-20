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    Сможет ли Циципас взять реванш у Ханфманна?

    Цицицас — Ханфманн. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Антверпене 20 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Цицицас — Ханфманн
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Янника Ханфманна в четвертьфинале турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 20 октября, начало — в 20:00 мск. Цицицас — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 20 Октября 2023 года

    Циципас

    Стефанос, стартовавший сразу со второго раунда, в первом матче на этой неделе выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 7:5, 6:3.

    Грек не очень хорошо начал первый сет, позволил нидерландцу сделать брейк, но в итоге отыгрался.

    А во второй партии Циципас уже доминировал, показав свою лучшую игру. На приеме у соперника вообще не было шансов.

    Также стоит отметить, что после победы на мексиканском турнире в Лос-Кабосе Циципас пока ни разы не выигрывал два матча подряд.

    Ханфманн

    Янник тем временем провел уже два матча на текущем турнире. Но отдельного внимания заслуживает только встреча с Домиником Тимом.

    Немец выиграл у австрийского теннисиста во втором круге — 6:4, 5:7, 6:4.

    И результат вряд ли кого-то удивил. Тим весь сезон чередует хорошие матчи с откровенно провальными.

    Правда, в данном случае слово «провал», возможно, не очень уместно употреблять, все-таки разборки продолжались вплоть до последнего гейма.

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    К слову, в этом матче Ханфманн отыграл 13 из 15 брейк-пойнтов. Где-то ему еще и повезло.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.26, победу Ханфманна букмекеры предлагают за 3.86.

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    Как ни странно, для Стефаноса это принципиальная встреча. Дело в том, что летом он проиграл немцу на травяном турнире на Мальорке.

    У грека, правда, и без этого хватает мотивации после всех недавних провалов. Поэтому склоняемся к тому, что матч завершится победой фаворита.

    Ставка — победа Циципаса с форой по геймам (-3,5) за 1.82.

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    Цицицас — Ханфманн: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас взять реванш у Ханфманна?
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