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    Коккинакис снова обыграет Фоньини с разгромным счетом?

    Коккинакис — Фоньини. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 4 октября 2023 года

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    Танаси Коккинакис
    Австралиец Танаси Коккинакис сыграет против итальянца Фабио Фоньини в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Коккинакис — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кокккинакис

    Танаси после Открытого чемпионата США пока что успел сыграть лишь на Кубке Дэвиса. В первом матче он проиграл британцу Джеку Дрейперу, а во втором выиграл у швейцарца Доминика Штрикера.

    На американском мэйджоре австралиец не прошел даже первый круг, сразу же проиграв 183-й ракетке мира Юй-Сиоу Сюю.

    Коккинакис в целом не лучшим образом провел североамериканскую серию. Относительно неплохого результата он добился только на «Мастерсе» в Торонто, где прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.

    На турнирах в Атланте и Вашингтоне Танаси тоже не смог пройти второй раунд, проиграв Алексу Де Минорму и Юго Эмберу соответственно.

    Фоньини

    Фабио в последнее время играл только на грунте. Исключением стала лишь поездка на Открытый чемпионат США.

    В Нью-Йорке опытный итальянец не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв 18-летнему чеху Якубу Меньшику.

    Вскоре после этого Фоньини дошел до финала на «челленджере» в Генуе. В решающем матче 36-летний теннисист проиграл бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду.

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    На «челленджерах» в итальянском Комо и австрийском Бад-Вальтерсдорфе Фабио выиграл только по одному матчу.

    В текущей версии рейтинга Фоньини занимает 129-е место.

    Прогноз и ставка

    На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.31, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.45.

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    В прошлом году Танаси спокойно обыграл итальянца в Женеве, а в самом начале текущего сезона австралиец разгромил Фабио на Открытом чемпионате Австралии.

    В предстоящем матче у Коккинакиса, скорее всего, тоже не будет серьезных проблем.

    Ставка — победа Коккинакиса в двух сетах за 1.88.

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    Коккинакис — Фоньини: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на теннис. Коккинакис снова обыграет Фоньини с разгромным счетом?
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