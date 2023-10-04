Кокккинакис
Танаси после Открытого чемпионата США пока что успел сыграть лишь на Кубке Дэвиса. В первом матче он проиграл британцу Джеку Дрейперу, а во втором выиграл у швейцарца Доминика Штрикера.
На американском мэйджоре австралиец не прошел даже первый круг, сразу же проиграв 183-й ракетке мира Юй-Сиоу Сюю.
Коккинакис в целом не лучшим образом провел североамериканскую серию. Относительно неплохого результата он добился только на «Мастерсе» в Торонто, где прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке.
На турнирах в Атланте и Вашингтоне Танаси тоже не смог пройти второй раунд, проиграв Алексу Де Минорму и Юго Эмберу соответственно.
Фоньини
Фабио в последнее время играл только на грунте. Исключением стала лишь поездка на Открытый чемпионат США.
В Нью-Йорке опытный итальянец не смог пройти квалификацию, сразу же проиграв 18-летнему чеху Якубу Меньшику.
Вскоре после этого Фоньини дошел до финала на «челленджере» в Генуе. В решающем матче 36-летний теннисист проиграл бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду.
На «челленджерах» в итальянском Комо и австрийском Бад-Вальтерсдорфе Фабио выиграл только по одному матчу.
В текущей версии рейтинга Фоньини занимает 129-е место.
Прогноз и ставка
На Коккинакиса в этом матче можно поставить за 1.31, победу Фоньини букмекеры предлагают за 3.45.
В прошлом году Танаси спокойно обыграл итальянца в Женеве, а в самом начале текущего сезона австралиец разгромил Фабио на Открытом чемпионате Австралии.
В предстоящем матче у Коккинакиса, скорее всего, тоже не будет серьезных проблем.
Ставка — победа Коккинакиса в двух сетах за 1.88.