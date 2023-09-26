Павлюченкова
Анастасия проведет первый матч после Открытого чемпионата США.
В Нью-Йорке российская теннисистка прошла один раунд. После победы над Фионой Кроули ее остановила украинка Элина Свитолина (7:5, 4:6, 4:6).
Перед этим Палюченкова не выиграла ни одного матча в Цинциннати, сразу же проиграв американке Даниэль Коллинс.
Пока что единственным серьезным успехом Павлюченковой после серьезной травмы колена остается сенсационный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Именно благодаря этому она вернулась в топ-100.
В текущем сезоне Анастасия до сих пор выиграла лишь один матч на харде на уровне основной сетки WTA.
Векич
Донна тем временем тоже пока ни разу не играла после американского мэйджора.
В отличие от Павлюченковой, на US Open хорватка не прошла даже первый раунд, сенсационно проиграв Саше Викери.
Возможно, это связано с травмой, которую Векич получила в середине августа на турнире в Цинциннати. Там она не смогла доиграть матч второго круга против Онс Жабер.
Правда, чуть раньше Донна тоже не впечатляла игрой и результатами. Вскоре после Уимблдона 20-я ракетка мира не смогла пройти первый круг в Гамбурге и Монреале.
Прогноз и ставка
На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.43, победу Векич букмекеры предлагают за 1.56.
Обе теннисистки слабо провели предыдущие матчи, поэтому сейчас все-таки есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или сетов. Скорее всего, двух партий им будет недостаточно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.