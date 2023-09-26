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    Павлюченкова дожмет Векич в третьем сете?

    Павлюченкова — Векич. Ставка (к. 2.45) и прогноз на турнир в Токио 26 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Векич
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против хорватки Донны Векич в рамках первого круга турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 05:00 мск. Павлюченкова — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Анастасия проведет первый матч после Открытого чемпионата США.

    В Нью-Йорке российская теннисистка прошла один раунд. После победы над Фионой Кроули ее остановила украинка Элина Свитолина (7:5, 4:6, 4:6).

    Перед этим Палюченкова не выиграла ни одного матча в Цинциннати, сразу же проиграв американке Даниэль Коллинс.

    Пока что единственным серьезным успехом Павлюченковой после серьезной травмы колена остается сенсационный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Именно благодаря этому она вернулась в топ-100.

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    • В текущем сезоне Анастасия до сих пор выиграла лишь один матч на харде на уровне основной сетки WTA.

    Векич

    Донна тем временем тоже пока ни разу не играла после американского мэйджора.

    В отличие от Павлюченковой, на US Open хорватка не прошла даже первый раунд, сенсационно проиграв Саше Викери.

    Возможно, это связано с травмой, которую Векич получила в середине августа на турнире в Цинциннати. Там она не смогла доиграть матч второго круга против Онс Жабер.

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    Правда, чуть раньше Донна тоже не впечатляла игрой и результатами. Вскоре после Уимблдона 20-я ракетка мира не смогла пройти первый круг в Гамбурге и Монреале.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.43, победу Векич букмекеры предлагают за 1.56.

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    Обе теннисистки слабо провели предыдущие матчи, поэтому сейчас все-таки есть смысл рассмотреть ставки на количество геймов или сетов. Скорее всего, двух партий им будет недостаточно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.45.

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    Павлюченкова — Векич: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 26.09.2023. Прогнозы на теннис. Павлюченкова дожмет Векич в третьем сете?
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