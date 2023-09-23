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    Гарсия снова выиграет у Саккари?

    Гарсия — Саккари. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 23 сентября 2023 года

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    Каролин Гарсия
    Француженка Каролин Гарсия сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 23 сентября, начало — в 03:00 мск. Гарсия — Саккари: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гвадалахара. Женщины 23 Сентября 2023 года

    Гарсия

    Каролин выиграла три матча подряд впервые после мартовского тунира в Монтеррее, на котором она дошла до финала.

    И благодаря этому у нее по-прежнему есть шанс попасть на Итоговый турнир, что в ее случае имеет большое значение. Год назад француженка выиграла турнир для лучших теннисисток мира.

    В четвертьфинале Гарсия обыграла белоруску Викторию Азаренко — 6:3, 6:4.

    В этом матче 11-я ракетка мира ни разу не потеряла подачу, отыграв 11 брейк-пойнтов. Уверенной эту победу сложно назвать, несмотря на счет.

    Саккари

    Мария тем временем второй год подряд добралась в Гвадалахаре до полуфинала. Для повторения лучшего результата надо сделать еще один шаг.

    В отличие от Гарсия, которая в начале турнира едва не проиграла белоруске Александре Соснович, теннисистка из Греции на этой неделе пока не отдала ни одного сета.

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    В четвертьфинале Саккари выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго (6:3, 6:4), с которой ранее не справились Анастасия Потапова и Слоун Стивенс.

    Перед этим Мария остановила австралийку Сторм Сандерс и итальянку Камилу Джорджи.

    Прогноз и ставка

    На Гарсия в этом матче можно поставить за 2.28, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.63.

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    В прошлом году Каролин выиграла у Марии в Цинциннати и на Итоговом турнире. В начале этого сезона гречанка частично взяла реванш, победив француженку в Дохе.

    И в их предыдущем матче все решилось только на тай-брейке третьего сета. Учитывая важность предстоящей встречи, логично предположить, что будет как минимум два напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Гарсия — Саккари: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на теннис. Гарсия снова выиграет у Саккари?
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