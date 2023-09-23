Гарсия
Каролин выиграла три матча подряд впервые после мартовского тунира в Монтеррее, на котором она дошла до финала.
И благодаря этому у нее по-прежнему есть шанс попасть на Итоговый турнир, что в ее случае имеет большое значение. Год назад француженка выиграла турнир для лучших теннисисток мира.
В четвертьфинале Гарсия обыграла белоруску Викторию Азаренко — 6:3, 6:4.
В этом матче 11-я ракетка мира ни разу не потеряла подачу, отыграв 11 брейк-пойнтов. Уверенной эту победу сложно назвать, несмотря на счет.
Саккари
Мария тем временем второй год подряд добралась в Гвадалахаре до полуфинала. Для повторения лучшего результата надо сделать еще один шаг.
В отличие от Гарсия, которая в начале турнира едва не проиграла белоруске Александре Соснович, теннисистка из Греции на этой неделе пока не отдала ни одного сета.
В четвертьфинале Саккари выиграла у колумбийки Эмилианы Аранго (6:3, 6:4), с которой ранее не справились Анастасия Потапова и Слоун Стивенс.
Перед этим Мария остановила австралийку Сторм Сандерс и итальянку Камилу Джорджи.
Прогноз и ставка
На Гарсия в этом матче можно поставить за 2.28, победу Саккари букмекеры предлагают за 1.63.
В прошлом году Каролин выиграла у Марии в Цинциннати и на Итоговом турнире. В начале этого сезона гречанка частично взяла реванш, победив француженку в Дохе.
И в их предыдущем матче все решилось только на тай-брейке третьего сета. Учитывая важность предстоящей встречи, логично предположить, что будет как минимум два напряженных сета.
Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.