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    Кенин снова выиграет у Калининой?

    Калинина — Кенин. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 19 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Калинина — Кенин
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    София Кенин
    Американка София Кенин сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 23:00 мск. Калинина — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Калинина

    Ангелина в первом круге разгромила американку Грэйс Мин. Соперница оказалась не готова к такому матчу.

    Украинка отдала 344-й ракетке мира всего лишь два гейма — 6:2, 6:0.

    На прошлой неделе Калинина выиграла один матч на турнире в Сан-Диего. Сначала она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, а потом уступила будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

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    Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она добралась до финала. Успешное выступление в Вечном городе — единственная причина, почему она до сих пор находится в топ-30.

    Кенин

    София тем временем начала турнир с победы над Кэрол Чжао — 6:4, 6:3.

    Несмотря на определенные сомнения, американка все-таки спокойно разобралась с канадской теннисисткой.

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    • Кенин удалось быстро прийти в себя после поражения от Барборы Крейчиковой в финале недавнего турнира в Сан-Диего.

    Другой вопрос, как долго чемпионка Australian Open-2020 сможет играть в таком ритме, а тем более против серьезных соперниц.

    Прогноз и ставка

    На Калинину в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.61.

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    Это будет уже четвертая встреча американки и украинки только в этом сезоне.

    В начале сезона Кенин обыграла Калинину в Хобарте и Майами. Матч в Риме завершился победой Ангелины.

    Кроме того, Калинина обыграла Софию в конце прошлого года в Анже.

    В общем, пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Калинина — Кенин: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на теннис. Кенин снова выиграет у Калининой?
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