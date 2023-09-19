Американка София Кенин сыграет против украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 23:00 мск. Калинина — Кенин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Калинина

Ангелина в первом круге разгромила американку Грэйс Мин. Соперница оказалась не готова к такому матчу.

Украинка отдала 344-й ракетке мира всего лишь два гейма — 6:2, 6:0.

На прошлой неделе Калинина выиграла один матч на турнире в Сан-Диего. Сначала она обыграла бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, а потом уступила будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.

Все прогнозы на теннис

Калинина ни разу не выигрывала больше одного матча после майского турнира в Риме, на котором она добралась до финала. Успешное выступление в Вечном городе — единственная причина, почему она до сих пор находится в топ-30.

Кенин

София тем временем начала турнир с победы над Кэрол Чжао — 6:4, 6:3.

Несмотря на определенные сомнения, американка все-таки спокойно разобралась с канадской теннисисткой.

Кенин удалось быстро прийти в себя после поражения от Барборы Крейчиковой в финале недавнего турнира в Сан-Диего.

Другой вопрос, как долго чемпионка Australian Open-2020 сможет играть в таком ритме, а тем более против серьезных соперниц.

Прогноз и ставка

На Калинину в этом матче можно поставить за 2.32, победу Кенин букмекеры предлагают за 1.61.

Это будет уже четвертая встреча американки и украинки только в этом сезоне.

В начале сезона Кенин обыграла Калинину в Хобарте и Майами. Матч в Риме завершился победой Ангелины.

Кроме того, Калинина обыграла Софию в конце прошлого года в Анже.

В общем, пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход. Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.40.