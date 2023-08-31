Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Дрейпер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дрейпер

Джек в середине августа вернулся в тур после очередной травмы. Сначала он сыграл на «челленджере» в Виннипеге, а потом поехал в Уинстон-Сейлем.

Британец легко разгромил португальца Нуну Боржеша, но уже на следующий день не смог доиграть матч против Таллона Грикспора.

К счастью, обошлось, Дрейпер успел восстановиться к американскому мэйджору. Более того, в матче первого круга он спокойно разобрался с молдавским теннисистом Раду Алботом — 6:1, 6:4, 6:3.

Но все равно есть подозрение, что Джек пока не готов играть на высоком уровне в течение всего матча против сильных соперников.

Хуркач

Хуберт тем времнем совершил, пожалуй, самый эпичный камбэк первого круга.

Польский теннисист выиграл у Марка-Андреа Хюслера — 4:6, 5:7, 7:6, 6:3, 6:1.

Хуркач не просто отыгрался с 0-2 по сетам: в третьей партии он не позволил сопернику подать на матч при счете 4:5.

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После тай-брейка в третьем сете Хуберт, по сути, просто снес с корта швейцарца, которому после такого поражения, возможно, придется обратиться к психологу.

Прогноз и ставка

На Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.50, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.53.

В прошлом сезоне Хуберт обыграл британца в Антверпене, а этой весной — на «Мастерсе» в Монте-Карло. В обоих случаях поляк дожал Джека только в третьем сете.

На этот раз Дрейпер, скорее всего, тоже возьмет партию, но на большее ему будет сложно рассчитывать, в том числе из-за проблем с выносливостью. Пятисетовый формат явно не для него.

Ставка — победа Хуркача + тотал сетов больше 3,5 за 2.40.