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    Хуркач устроит еще один матч-триллер?

    Дрейпер — Хуркач. Ставка (к. 2.40) и прогноз на Открытый чемпионат США 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против британца Джека Дрейпера во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 31 августа, начало — в 18:00 мск. Дрейпер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дрейпер

    Джек в середине августа вернулся в тур после очередной травмы. Сначала он сыграл на «челленджере» в Виннипеге, а потом поехал в Уинстон-Сейлем.

    Британец легко разгромил португальца Нуну Боржеша, но уже на следующий день не смог доиграть матч против Таллона Грикспора.

    К счастью, обошлось, Дрейпер успел восстановиться к американскому мэйджору. Более того, в матче первого круга он спокойно разобрался с молдавским теннисистом Раду Алботом — 6:1, 6:4, 6:3.

    Но все равно есть подозрение, что Джек пока не готов играть на высоком уровне в течение всего матча против сильных соперников.

    Хуркач

    Хуберт тем времнем совершил, пожалуй, самый эпичный камбэк первого круга.

    Польский теннисист выиграл у Марка-Андреа Хюслера — 4:6, 5:7, 7:6, 6:3, 6:1.

    Хуркач не просто отыгрался с 0-2 по сетам: в третьей партии он не позволил сопернику подать на матч при счете 4:5.

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    После тай-брейка в третьем сете Хуберт, по сути, просто снес с корта швейцарца, которому после такого поражения, возможно, придется обратиться к психологу.

    Прогноз и ставка

    На Дрейпера в этом матче можно поставить за 2.50, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.53.

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    В прошлом сезоне Хуберт обыграл британца в Антверпене, а этой весной — на «Мастерсе» в Монте-Карло. В обоих случаях поляк дожал Джека только в третьем сете.

    На этот раз Дрейпер, скорее всего, тоже возьмет партию, но на большее ему будет сложно рассчитывать, в том числе из-за проблем с выносливостью. Пятисетовый формат явно не для него.

    Ставка — победа Хуркача + тотал сетов больше 3,5 за 2.40.

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    Дрейпер — Хуркач: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач устроит еще один матч-триллер?
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