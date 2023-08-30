Ханфманн
Янник третий раз в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора. В предыдущих сезонах он не выиграл ни одного матча в Нью-Йорке.
В этом году немецкий теннисист тоже не лучшим образом выступал на харде, взлетев в рейтинге только благодаря успехам на грунте.
А на твердом покрытии у Ханфманна пока нет ни одной победе на уровне основной сетки ATP.
Здесь разве что можно отметить, что еще в январе 54-я ракетка мира прошел непростую квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.
Синнер
Янник тем временем входит в число тех, кто может стать одним из главных конкурентов Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в борьбе за титул.
В первой половине августа итальянец выиграл крупнейший титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Торонто.
Правда, так совпало, что на этом турнире ему не пришлось играть против главных представителей первой десятки. Без везения все-таки не обошлось. Хотя Синнер, например, уверенно разобрался с Томми Полом, который перед этим остановил Алькараса.
И еще один интересный момент. Вскоре после триумфа в Торонто Янник провалил «Мастерс» в Цинциннати. Шестая ракетка мира в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Ханфманна в этом матче можно поставить за 15.25.
Да, должно произойти что-то невероятное, чтобы итальянец вдруг проиграл сопернику, который по возможности старается избегать турниров на харде. И Ханфманн все-таки не так коварен, как Лайович.
Ставка — победа Синнера + тотал геймов меньше 29,5 за 1.87.