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    Синнер начнет US Open с разгромной победы?

    Ханфманн — Синнер. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Ханфманн — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 02:00 мск. Ханфманн — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 30 Августа 2023 года

    Ханфманн

    Янник третий раз в карьере сыграет в основной сетке американского мэйджора. В предыдущих сезонах он не выиграл ни одного матча в Нью-Йорке.

    В этом году немецкий теннисист тоже не лучшим образом выступал на харде, взлетев в рейтинге только благодаря успехам на грунте.

    А на твердом покрытии у Ханфманна пока нет ни одной победе на уровне основной сетки ATP.

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    Здесь разве что можно отметить, что еще в январе 54-я ракетка мира прошел непростую квалификацию на Открытом чемпионате Австралии.

    Синнер

    Янник тем временем входит в число тех, кто может стать одним из главных конкурентов Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в борьбе за титул.

    В первой половине августа итальянец выиграл крупнейший титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Торонто.

    Правда, так совпало, что на этом турнире ему не пришлось играть против главных представителей первой десятки. Без везения все-таки не обошлось. Хотя Синнер, например, уверенно разобрался с Томми Полом, который перед этим остановил Алькараса.

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    • И еще один интересный момент. Вскоре после триумфа в Торонто Янник провалил «Мастерс» в Цинциннати. Шестая ракетка мира в первом же матче проиграл сербу Душану Лайовичу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Ханфманна в этом матче можно поставить за 15.25.

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    Да, должно произойти что-то невероятное, чтобы итальянец вдруг проиграл сопернику, который по возможности старается избегать турниров на харде. И Ханфманн все-таки не так коварен, как Лайович.

    Ставка — победа Синнера + тотал геймов меньше 29,5 за 1.87.

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    Ханфманн — Синнер: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Синнер начнет US Open с разгромной победы?
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