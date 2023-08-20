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    Ивашко снова проиграет?

    Чжичжэнь Чжан — Ивашко. Ставка (к. 2.31) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чжичжэнь Чжан — Ивашко
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    Илья Ивашко
    Белорус Илья Ивашко сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Чжичжэнь Чжан — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 20 Августа 2023 года
    Чжан Чжичжэнь (Китай)
  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Чжан Чжичжэнь (Китай) 22:00 Илья Ивашко Илья Ивашко
  • Белоруссия
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    Чжан

    На прошлой неделе Чжан не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати. После победы над Максимом Кресси его спокойно остановил француз Артур Фис (6:3, 6:3).

    В Торонто китайский теннисист попал сразу в основную сетку, но сразу же проиграл австралийцу Танаси Коккинакису.

    В текущем сезоне свои лучшие результаты Чжичжэнь демонстрировал на харде. В начале мая 62-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде, а позже добрался до третьего круга на «Ролан Гаррос» и до полуфинала в Гамбурге.

    А на харде у Чжана в этом году пока нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

    Ивашко

    Илья тем временем свалилс в конец первой сотни рейтинга. На данный момент он всего лишь 96-й, хотя относительно недавно входил в топ-50.

    За последние несколько месяцев у белоруса был лишь один более-менее удачный турнир.

    В начале августа Ивашко дошел до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе, с трудом выиграв у Бейбита Жукаева и Борны Гойо.

    В Торонто Ивашко не прошел квалификацию, уступив 403-й ракетке мира хорвату Матии Пецотичу.

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    На «Мастерсе» в Цинциннати Илья тоже не попал в основную сетку. Здесь его остановил Алексей Попырин.

    Но также стоит отметить, что Ивашко в сезоне-2021 стал чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме.

    Прогноз и ставка

    На Чжана в этом матче можно поставить за 1.92, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.88.

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    Абсолютно непредсказуемый матч в плане исхода. Но при этом можно предположить, что китайцу и белорусу понадобится дополнительная партия. Оба крайне редко играют на хорошем уровне в течение всего матча.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Чжичжэнь Чжан — Ивашко: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на теннис. Ивашко снова проиграет?
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