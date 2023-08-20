Белорус Илья Ивашко сыграет против китайца Чжичжэня Чжана в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 20 августа, начало — в 22:00 мск. Чжичжэнь Чжан — Ивашко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжан

На прошлой неделе Чжан не прошел квалификацию на «Мастерсе» в Цинциннати. После победы над Максимом Кресси его спокойно остановил француз Артур Фис (6:3, 6:3).

В Торонто китайский теннисист попал сразу в основную сетку, но сразу же проиграл австралийцу Танаси Коккинакису.

В текущем сезоне свои лучшие результаты Чжичжэнь демонстрировал на харде. В начале мая 62-я ракетка мира дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде, а позже добрался до третьего круга на «Ролан Гаррос» и до полуфинала в Гамбурге.

А на харде у Чжана в этом году пока нет ни одной победы на уровне основной сетки ATP.

Ивашко

Илья тем временем свалилс в конец первой сотни рейтинга. На данный момент он всего лишь 96-й, хотя относительно недавно входил в топ-50.

За последние несколько месяцев у белоруса был лишь один более-менее удачный турнир.

В начале августа Ивашко дошел до четвертьфинала в мексиканском Лос-Кабосе, с трудом выиграв у Бейбита Жукаева и Борны Гойо.

В Торонто Ивашко не прошел квалификацию, уступив 403-й ракетке мира хорвату Матии Пецотичу.

Все прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Цинциннати Илья тоже не попал в основную сетку. Здесь его остановил Алексей Попырин.

Но также стоит отметить, что Ивашко в сезоне-2021 стал чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме.

Прогноз и ставка

На Чжана в этом матче можно поставить за 1.92, победу Ивашко букмекеры предлагают за 1.88.

Абсолютно непредсказуемый матч в плане исхода. Но при этом можно предположить, что китайцу и белорусу понадобится дополнительная партия. Оба крайне редко играют на хорошем уровне в течение всего матча.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.