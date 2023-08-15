Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Давидович-Фокина — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро на прошлой неделе знатно пошумел в Торонто. Неожиданно для всех испанец дошел до полуфинала.

В первых двух матчах Давидович-Фокина просто не заметил своих соперников, среди которых оказался Александр Зверев.

Немец взял лишь три гейма в матче против 23-й ракетки мира. Это был очень эпичный разгром бывшей второй ракетки мира.

И сразу после этого Давидович-Фокина наказал еще одного топа — Каспера Рууда. Правда, норвежец до последнего упирался, дрогнув только на решающем тай-брейке.

Единственным разочарованием стало поражение от Алекса Де Минора. Здесь у Алехандро вообще ничего не получалось — 1:6, 3:6.

Этчеверри

Томас тем временем провел лишь один матч на харде после завершения грунтовой и травяной части сезона.

На прошлой неделе аргентинец проиграл американцу Себастьяну Корде в первом круге «Мастерса» в Торонто — 3:6, 2:6.

В этом году Этчеверри до сих пор выиграл лишь два матча на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

Все прогнозы на теннис

В принципе, ничего удивительного, давно известно, что Томасу сложно демонстрировать на харде свой лучший теннис.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.31, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.45.

Алехандро оставил немало сил и эмоций в Торонто, но в предстоящей игре у него вряд ли возникнут серьезные проблемы. Этчеверри действительно неубедительно выглядит на твердом покрытии.

Также стоит отметить, что весной испанец спокойно обыграл аргентинца в Барселоне — 6:3, 6:3.

Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,0) за 1.92.