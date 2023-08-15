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    Давидович-Фокина обыграет Этчеверри с разгромным счетом?

    Давидович-Фокина — Этчеверри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Этчеверри
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. Давидович-Фокина — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2023 года

    Давидович-Фокина

    Алехандро на прошлой неделе знатно пошумел в Торонто. Неожиданно для всех испанец дошел до полуфинала.

    В первых двух матчах Давидович-Фокина просто не заметил своих соперников, среди которых оказался Александр Зверев.

    Немец взял лишь три гейма в матче против 23-й ракетки мира. Это был очень эпичный разгром бывшей второй ракетки мира.

    И сразу после этого Давидович-Фокина наказал еще одного топа — Каспера Рууда. Правда, норвежец до последнего упирался, дрогнув только на решающем тай-брейке.

    Единственным разочарованием стало поражение от Алекса Де Минора. Здесь у Алехандро вообще ничего не получалось — 1:6, 3:6.

    Этчеверри

    Томас тем временем провел лишь один матч на харде после завершения грунтовой и травяной части сезона.

    На прошлой неделе аргентинец проиграл американцу Себастьяну Корде в первом круге «Мастерса» в Торонто — 3:6, 2:6.

    В этом году Этчеверри до сих пор выиграл лишь два матча на твердом покрытии на уровне основной сетки ATP.

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    В принципе, ничего удивительного, давно известно, что Томасу сложно демонстрировать на харде свой лучший теннис.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.31, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 3.45.

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    Алехандро оставил немало сил и эмоций в Торонто, но в предстоящей игре у него вряд ли возникнут серьезные проблемы. Этчеверри действительно неубедительно выглядит на твердом покрытии.

    Также стоит отметить, что весной испанец спокойно обыграл аргентинца в Барселоне — 6:3, 6:3.

    Ставка — победа Давидовича-Фокины с форой по геймам (-4,0) за 1.92.

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    Давидович-Фокина — Этчеверри: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина обыграет Этчеверри с разгромным счетом?
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