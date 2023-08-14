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    Векич легко пройдет дальше?

    Брэди — Векич. Ставка (к. 2.18) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Брэди — Векич
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    Донна Векич
    Американка Дженнифер Брэди и хорватка Донна Векич встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. Брэди — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дженнифер Брэди

    Брэди на теннисном небосклоне никто особо не знал до продолжения «хардового» сезона. Она смогла принять участие в турнирах из-за лояльности их организаторов, которые выдавали ей «уайлд кард», но результаты нельзя назвать абсолютно удовлетворительными.

    Выступление на североамериканских турнирах нельзя назвать выдающимся, но при всем этом Дженнифер показала характер и жажду борьбы.

    На каждом из последних соревнований хоть один круг, но ей пройти удавалось, поэтому и на предстоящем домашнем турнире в Цинциннати определённые шансы на успех также имеются.

    Все прогнозы на теннис

    В поединке против Векич шансов на успех практически нет, но американка может попытаться продемонстрировать свой характер, за счет которого и удается напрягать куда более сильных соперниц.

    Донна Векич

    Векич в теннис играет очень прилично, и в последнее время количество удачных матчей превышает число не очень хороших.

    У Донны хорошие удар справа, как кроссом, так и по линии. Большинство соперниц знают об этом оружии, но когда оно работает в связке, то у хорватки не возникает сложностей с обыгрыванием соперниц.

    На последних соревнованиях продвигаться по сетке не получалось далеко, но хорватка тем и хороша, что может перезагрузиться буквально за неделю.

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    В игре с Брэди все может завершиться в пользу балканской теннисистки максимально быстро, поскольку разница в классе между соперницами просто колоссальная.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Брэди — 1.69, победа Векич — 2.18.

    Прогноз: Брэди возвращается в тур, но Векич окажется сильнее в предстоящей игре.

    Ставка: П2 за 2.18.

    Альтернативный прогноз: Хорватка расправится с соперницей максимально убедительно.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.17.

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    Брэди — Векич: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Векич легко пройдет дальше?
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