Американка Дженнифер Брэди и хорватка Донна Векич встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 17:00 мск. Брэди — Векич: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дженнифер Брэди

Брэди на теннисном небосклоне никто особо не знал до продолжения «хардового» сезона. Она смогла принять участие в турнирах из-за лояльности их организаторов, которые выдавали ей «уайлд кард», но результаты нельзя назвать абсолютно удовлетворительными.

Выступление на североамериканских турнирах нельзя назвать выдающимся, но при всем этом Дженнифер показала характер и жажду борьбы.

На каждом из последних соревнований хоть один круг, но ей пройти удавалось, поэтому и на предстоящем домашнем турнире в Цинциннати определённые шансы на успех также имеются.

Все прогнозы на теннис

В поединке против Векич шансов на успех практически нет, но американка может попытаться продемонстрировать свой характер, за счет которого и удается напрягать куда более сильных соперниц.

Донна Векич

Векич в теннис играет очень прилично, и в последнее время количество удачных матчей превышает число не очень хороших.

У Донны хорошие удар справа, как кроссом, так и по линии. Большинство соперниц знают об этом оружии, но когда оно работает в связке, то у хорватки не возникает сложностей с обыгрыванием соперниц.

На последних соревнованиях продвигаться по сетке не получалось далеко, но хорватка тем и хороша, что может перезагрузиться буквально за неделю.

В игре с Брэди все может завершиться в пользу балканской теннисистки максимально быстро, поскольку разница в классе между соперницами просто колоссальная.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Брэди — 1.69, победа Векич — 2.18.

Прогноз: Брэди возвращается в тур, но Векич окажется сильнее в предстоящей игре.

Ставка: П2 за 2.18.

Альтернативный прогноз: Хорватка расправится с соперницей максимально убедительно.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.17.