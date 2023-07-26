Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира в Гамбурге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 15:30 мск. Рууд — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер достойно провел первую неделю после Уимблдона, на котором он, как известно, вообще не напрягался.

Норвежец дошел до финала на турнире в Бостаде. С одной стороны, неплохо, но решающий матч получился болезненным — Рууд «влетел» Андрею Рублеву.

Первый сет прошел в борьбе, был даже тай-брейк, а вторую партию российский теннисист забрал со счетом 6:0.

Зато перед этим Рууд одержал классные победы над Александром Шевченко, Себастьяном Офнером и Лоренцо Музетти.

Баэс

Себастьян тем временем провалил турнир в Бостаде, не пройдя ни одного раунда.

В первом же матча Баэс уступил своему соотечественнику Федерико Кории (4:6, 6:4, 6:7).

Аргентинец выиграл лишь один из пяти последних матчей. И надо сказать, что подобные спады у него бывают довольно часто.

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Но именно на грунте у Баэса все-таки хватает хороших результатов. В феврале себя взял титул в Кордове, и выиграл два матча с Рио-де-Жанейро, а в марте дошел до полуфинала в Сантьяго.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Баэса букмекеры предлагают за 4.20.

Весной Каспер спокойно разобрался с аргентинцем на турнире в португальском Эшториле — 6:3, 6:0.

И есть подозрение, что в предстоящем матче норвежцу тоже хватит двух партий для выхода в следующий раунд. Баэс чересчур неубедительно играет в последнее время.

Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.