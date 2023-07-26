Рууд
Каспер достойно провел первую неделю после Уимблдона, на котором он, как известно, вообще не напрягался.
Норвежец дошел до финала на турнире в Бостаде. С одной стороны, неплохо, но решающий матч получился болезненным — Рууд «влетел» Андрею Рублеву.
Первый сет прошел в борьбе, был даже тай-брейк, а вторую партию российский теннисист забрал со счетом 6:0.
Зато перед этим Рууд одержал классные победы над Александром Шевченко, Себастьяном Офнером и Лоренцо Музетти.
Баэс
Себастьян тем временем провалил турнир в Бостаде, не пройдя ни одного раунда.
В первом же матча Баэс уступил своему соотечественнику Федерико Кории (4:6, 6:4, 6:7).
Аргентинец выиграл лишь один из пяти последних матчей. И надо сказать, что подобные спады у него бывают довольно часто.
Но именно на грунте у Баэса все-таки хватает хороших результатов. В феврале себя взял титул в Кордове, и выиграл два матча с Рио-де-Жанейро, а в марте дошел до полуфинала в Сантьяго.
Прогноз и ставка
На Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Баэса букмекеры предлагают за 4.20.
Весной Каспер спокойно разобрался с аргентинцем на турнире в португальском Эшториле — 6:3, 6:0.
И есть подозрение, что в предстоящем матче норвежцу тоже хватит двух партий для выхода в следующий раунд. Баэс чересчур неубедительно играет в последнее время.
Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.