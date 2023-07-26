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    Рууд снова обыграет Баэса с разгромным счетом?

    Рууд — Баэс. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Гамбурге 26 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Баэс
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге турнира в Гамбурге. Матч пройдет 26 июля, начало — в 15:30 мск. Рууд — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 26 Июля 2023 года
    Каспер Рууд
  • Норвегия
    •  Каспер Рууд 15:30 Себастьян Баэс Себастьян Баэс
  • Аргентина
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    Рууд

    Каспер достойно провел первую неделю после Уимблдона, на котором он, как известно, вообще не напрягался.

    Норвежец дошел до финала на турнире в Бостаде. С одной стороны, неплохо, но решающий матч получился болезненным — Рууд «влетел» Андрею Рублеву.

    Первый сет прошел в борьбе, был даже тай-брейк, а вторую партию российский теннисист забрал со счетом 6:0.

    Зато перед этим Рууд одержал классные победы над Александром Шевченко, Себастьяном Офнером и Лоренцо Музетти.

    Баэс

    Себастьян тем временем провалил турнир в Бостаде, не пройдя ни одного раунда.

    В первом же матча Баэс уступил своему соотечественнику Федерико Кории (4:6, 6:4, 6:7).

    Аргентинец выиграл лишь один из пяти последних матчей. И надо сказать, что подобные спады у него бывают довольно часто.

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    Но именно на грунте у Баэса все-таки хватает хороших результатов. В феврале себя взял титул в Кордове, и выиграл два матча с Рио-де-Жанейро, а в марте дошел до полуфинала в Сантьяго.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Баэса букмекеры предлагают за 4.20.

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    Весной Каспер спокойно разобрался с аргентинцем на турнире в португальском Эшториле — 6:3, 6:0.

    И есть подозрение, что в предстоящем матче норвежцу тоже хватит двух партий для выхода в следующий раунд. Баэс чересчур неубедительно играет в последнее время.

    Ставка — победа Рууда + тотал геймов больше 18,5 за 1.87.

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    Рууд — Баэс: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на теннис. Рууд снова обыграет Баэса с разгромным счетом?
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