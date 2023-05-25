Пэйтон Стирнс
Стирнс продолжает показывать содержательную игру и доказывать всем, что она 100 процентов, чтобы завоевывать призы на таких соревнованиях, как в Марокко.
В первом круге ей противостояла соперница в лице Удварди, а венгерка на грунте играет посерьезнее американки. Однако Пэйтон предельно спокойно
расправилась со совей оппоненткой.
В последнем своем поединке на турнире Стирнс играла против известной канадки Лейлы Фернандес и выиграла в трех сетах по делу.
В матче против другой американки в лице Стивенс шансы Стирнс значительно меньше, чем в первых двух матчах на турнире.
Слоан Стивенс
Стивенс продолжает держать уровень и пока что целиком и полностью соответствует уровню первой сеяной на турнире.
В первом круге она не заметила сопротивление Звонаревой, которая в свои 38 лет и рейтингом во второй тысяче продолжает играть в теннис.
А в минувшей игре второго круга расправилась с горячей венгеркой Бабош, которая имела внушительную победную серию перед игрой со Слоан.
В игре против соотечественницы Стирнс нудно быть предельно аккуратной, поскольку Пэйтон наказывает за малейшие огрехи, что в нападении, что в защите.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в Слоан в этом поединке: победа Стирнс— 2.15, победа Стивенс — 1.71.
Прогноз: Стирнс неплохо смотрится по этому турниру, но Стивенс выиграет на опыте.
Ставка: П2 за 1.71.
Альтернативный прогноз: В этом поединке обойдется без большого количества геймов.
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.01.