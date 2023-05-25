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    Стирнс сможет напрячь заслуженную соотечественницу?

    Стирнс — Стивенс. Ставка (к.1.71) и прогноз на матч четвертьфинала в Рабате, 25 мая 2023 года

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    Слоан Стивенс
    Две американки в лице Пэйтон Стирнс и Слоан Стивенс встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 25 мая, начало — в 17:30 мск. Стирнс — Стивенс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пэйтон Стирнс

    Стирнс продолжает показывать содержательную игру и доказывать всем, что она 100 процентов, чтобы завоевывать призы на таких соревнованиях, как в Марокко.

    В первом круге ей противостояла соперница в лице Удварди, а венгерка на грунте играет посерьезнее американки. Однако Пэйтон предельно спокойно
    расправилась со совей оппоненткой.

    В последнем своем поединке на турнире Стирнс играла против известной канадки Лейлы Фернандес и выиграла в трех сетах по делу.

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    В матче против другой американки в лице Стивенс шансы Стирнс значительно меньше, чем в первых двух матчах на турнире.

    Слоан Стивенс

    Стивенс продолжает держать уровень и пока что целиком и полностью соответствует уровню первой сеяной на турнире.

    В первом круге она не заметила сопротивление Звонаревой, которая в свои 38 лет и рейтингом во второй тысяче продолжает играть в теннис.

    А в минувшей игре второго круга расправилась с горячей венгеркой Бабош, которая имела внушительную победную серию перед игрой со Слоан.

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    В игре против соотечественницы Стирнс нудно быть предельно аккуратной, поскольку Пэйтон наказывает за малейшие огрехи, что в нападении, что в защите.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Слоан в этом поединке: победа Стирнс— 2.15, победа Стивенс — 1.71.

    Прогноз: Стирнс неплохо смотрится по этому турниру, но Стивенс выиграет на опыте.

    Ставка: П2 за 1.71.

    Альтернативный прогноз: В этом поединке обойдется без большого количества геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.01.

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    2.70
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    Стирнс — Стивенс: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на теннис. Стирнс сможет напрячь заслуженную соотечественницу?
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