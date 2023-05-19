Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в полуфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 19 мая, начало — в 15:00 мск. Штруфф — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

В четверг Ян-Леннард спокойно выиграл у француза Корентена Мутэ, который перед этим остановил Доминика Тима.

У немца не возникло проблем в игре с этим соперником — 6:3, 6:2.

Штруфф один раз не взял свою подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта, что и предопределило исход.

Перед этим финалист недавнего «Мастерса» в Мадриде одержал победу над Кирианом Жаке — 6:3, 6:3.

В этом году Штруфф выиграл 14 из 19 матчей на грунте.

Этчеверри

У Томаса тоже не было проблем в предыдущем раунде. Аргентинец выиграл у Альберта Рамоса — 6:3, 6:3.

Этчеверри ни разу не потерял подачу и взял на приеме три гейма. Максимально уверенная победа.

Пока что Томас не отдал ни одного сета на текущем турнире. Перед этим он обыграл Илью Ивашко и Артура Казо.

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Этчеверри третий раз в сезоне выиграл больше двух матчей подряд на грунте. Ранее он добрался до финала в Сантьяго и Хьюстоне.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.24.

Несмотря на то, что немец действительно находится в шикарной форме, на этот раз нет уверенности в его победе. Этчеверри сейчас тоже в порядке.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.