Штруфф
В четверг Ян-Леннард спокойно выиграл у француза Корентена Мутэ, который перед этим остановил Доминика Тима.
У немца не возникло проблем в игре с этим соперником — 6:3, 6:2.
Штруфф один раз не взял свою подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта, что и предопределило исход.
Перед этим финалист недавнего «Мастерса» в Мадриде одержал победу над Кирианом Жаке — 6:3, 6:3.
В этом году Штруфф выиграл 14 из 19 матчей на грунте.
Этчеверри
У Томаса тоже не было проблем в предыдущем раунде. Аргентинец выиграл у Альберта Рамоса — 6:3, 6:3.
Этчеверри ни разу не потерял подачу и взял на приеме три гейма. Максимально уверенная победа.
Пока что Томас не отдал ни одного сета на текущем турнире. Перед этим он обыграл Илью Ивашко и Артура Казо.
Этчеверри третий раз в сезоне выиграл больше двух матчей подряд на грунте. Ранее он добрался до финала в Сантьяго и Хьюстоне.
Прогноз и ставка
На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.24.
Несмотря на то, что немец действительно находится в шикарной форме, на этот раз нет уверенности в его победе. Этчеверри сейчас тоже в порядке.
Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.