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    Штруфф дожмет Этчеверри в третьем сете?

    Штруфф — Этчеверри. Прогноз (к. 2.31) и ставки на «челленджер» в Бордо 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Этчеверри
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    Ян-Леннард Штруфф
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в полуфинале «челленджера» в Бордо. Матч пройдет 19 мая, начало — в 15:00 мск. Штруфф — Этчеверри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    В четверг Ян-Леннард спокойно выиграл у француза Корентена Мутэ, который перед этим остановил Доминика Тима.

    У немца не возникло проблем в игре с этим соперником — 6:3, 6:2.

    Штруфф один раз не взял свою подачу, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта, что и предопределило исход.

    Перед этим финалист недавнего «Мастерса» в Мадриде одержал победу над Кирианом Жаке — 6:3, 6:3.

    В этом году Штруфф выиграл 14 из 19 матчей на грунте.

    Этчеверри

    У Томаса тоже не было проблем в предыдущем раунде. Аргентинец выиграл у Альберта Рамоса — 6:3, 6:3.

    Этчеверри ни разу не потерял подачу и взял на приеме три гейма. Максимально уверенная победа.

    Пока что Томас не отдал ни одного сета на текущем турнире. Перед этим он обыграл Илью Ивашко и Артура Казо.

    Все прогнозы на теннис

    Этчеверри третий раз в сезоне выиграл больше двух матчей подряд на грунте. Ранее он добрался до финала в Сантьяго и Хьюстоне.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 1.62, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 2.24.

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    Несмотря на то, что немец действительно находится в шикарной форме, на этот раз нет уверенности в его победе. Этчеверри сейчас тоже в порядке.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

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    Штруфф — Этчеверри: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на теннис. Штруфф дожмет Этчеверри в третьем сете?
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