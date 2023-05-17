Аргентинец Уго Карабелли и итальянец Фернандо Гайо встретятся во втором круге «челленджера» в итальянском Турине. Матч пройдет 17 мая, начало — в 19:00 мск. Карабелли — Гайо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уго Карабелли

Карабелли пару лет назад демонстрировал более, чем серьезный прогресс, но потом застопорился в своем развитии и до сих пор не может в нем продвинуться.

Прошлый сезон у него получился скомканным, поэтому каких-то особых надежд на этот год не было.

Единственным достижением по этому сезону стал выход в полуфинал на не очень рейтинговом турнире в бразильском Пирасикабо в середине зимы.

Все прогнозы на теннис

Игра против «горячего» Гайо на его территории будет максимально тяжелой. Если Карабелли продолжит допускать большое количество оплошностей, то ему в предстоящем поединке ничего хорошего светить не будет.

Федерико Гайо

Хоть Гайо и располагается в четвертой сотне рейтинга, но играть в теннис он умеет, причем очень неплохо.

Такое место по нынешнему рейтингу итальянец занимает по причине того, что в прошлом году проигрывал все, что только можно было.

В этом году он взялся за ум и показывает тот теннис, в который он может играть. Федерико старается вернуться на «свои» позиции как можно быстрее и идёт ударными темпами.

Недавно он играл в четвертьфинале мексиканского грунтовка, поэтому в предстоящем поединке никто не удивится, если он обыграет аргентинца.

Прогноз и ставка

У букмекеров нет явного фаворита в этом поединке: победа Карабелли — 1.87, победа Гайо — 1.86.

Прогноз: Больше шансов победить будет у итальянского игрока.

Ставка: П2 за 1.86.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным и три сета в этом матче нам обеспечено.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.30.