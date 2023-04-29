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    Сможет ли Циципас выиграть у Тима?

    Тим — Циципас. Прогноз (к. 2.14) и ставки на «Мастерс» в Мадриде 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тим — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Австриец Доминик Тим сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором раунде «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Тим — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тим

    Доминик начал турнир с победы над британцем Кайлом Эдмундом — 6:4, 6:1.

    Первый сет получился сложным, а во втором австриец полностью контролировал ситуацию на корте.

    Тим прошел первый раунд на четвертом турнире подряд, что еще раз подтверждает, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

    На прошлой неделе бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала в Мюнхене. Дальше его не пустил американец Тейлор Фриц (3:6, 4:6).

    В сезонах-2017 и 2018 Тим дошел на мадридском «Мастерсе» до финала.

    Циципас

    Стефанос на прошлой неделе дошел до финала в Барселоне. В решающем матче грек проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 4:6).

    Циципас, как и в предыдущих случаях, порой только наблюдал за шикарной игрой испанца.

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    Зато перед этим Стеф выиграл у Дениса Шаповалова, Алекса Де Минаура и Лоренцо Музетти.

    В прошлом году Циципас дошел в Мадриде до полуфинала, а в сезоне-2019 — до финала.

    Прогноз и ставка

    На Тима в этом матче можно поставить за 4.65, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.20.

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    На данный момент счет в противостоянии 6-3 в пользу австрийца. Но здесь надо учитывать, что Тим и Циципас последний раз встречались в конце 2020 года на Итоговом турнире.

    Сейчас Доминик все-таки не так опасен для игроков первой десятки, как несколько лет назад.

    Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.

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    Тим — Циципас: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Циципас выиграть у Тима?
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