Австриец Доминик Тим сыграет против грека Стефаноса Циципаса во втором раунде «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 21:00 мск. Тим — Циципас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тим

Доминик начал турнир с победы над британцем Кайлом Эдмундом — 6:4, 6:1.

Первый сет получился сложным, а во втором австриец полностью контролировал ситуацию на корте.

Тим прошел первый раунд на четвертом турнире подряд, что еще раз подтверждает, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

На прошлой неделе бывшая третья ракетка мира дошел до четвертьфинала в Мюнхене. Дальше его не пустил американец Тейлор Фриц (3:6, 4:6).

В сезонах-2017 и 2018 Тим дошел на мадридском «Мастерсе» до финала.

Циципас

Стефанос на прошлой неделе дошел до финала в Барселоне. В решающем матче грек проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 4:6).

Циципас, как и в предыдущих случаях, порой только наблюдал за шикарной игрой испанца.

Все прогнозы на теннис

Зато перед этим Стеф выиграл у Дениса Шаповалова, Алекса Де Минаура и Лоренцо Музетти.

В прошлом году Циципас дошел в Мадриде до полуфинала, а в сезоне-2019 — до финала.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 4.65, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.20.

На данный момент счет в противостоянии 6-3 в пользу австрийца. Но здесь надо учитывать, что Тим и Циципас последний раз встречались в конце 2020 года на Итоговом турнире.

Сейчас Доминик все-таки не так опасен для игроков первой десятки, как несколько лет назад.

Ставка — победа Циципаса + тотал геймов больше 20,5 за 2.14.